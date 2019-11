Die Menschen im Peak District wissen mit all dem Streit, all der Spaltung umzugehen: Sie schalten ab, hören weg - oder sie ändern einfach ihre Meinung.

Das Brexit-Referendum brachte nichts als Hass, Streit und Spaltung über die Insel. Richtig? Unterwegs in dem kleinen Ort Hope, Mittelengland.

Hope heißt Hoffnung, hat knapp 900 Einwohner, und liegt in Hope Valley, im Tal der Hoffnung. Das liegt im Peak District, einem Nationalpark in Mittelengland, der, wörtlich übersetzt, viele Höhepunkte oder Gipfel hat. Östlich von Hope erhebt sich der Win Hill, Hügel der Sieger, westlich der Lose Hill, Hügel der Verlierer. Durch Hope fließt der Fluss Noe, was man, mit ein bisschen gutem Willen, als Nein lesen kann.