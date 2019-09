Verfassungsrechtlich ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs von atemberaubender, historischer Bedeutung. Es wird sich kaum ein vergleichbarer Fall in der britischen Geschichte finden, in dem die Judikative derart massiv in das politische Geschäft eingegriffen hat. Das Gerüst der Nation vibriert und wankt. Die Rolle der Monarchie, die Autorität des Staatsoberhauptes, das Missbrauchspotenzial in der nicht kodifizierten Staatsordnung - das Urteil dürfte Großbritannien auf Jahre beschäftigen. Wird die britische Justiz nun bei viel trivialeren Nöten der Politik angerufen? Wird die Richterernennung politisiert und dem Parteienproporz untergeordnet wie auch in Deutschland?

