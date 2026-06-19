Der Brexit hat die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs massiv verändert. Wie genau, ist schwer herauszufinden. Geht es den Briten jetzt besser oder schlechter?

Ja, selbst die Schwaben spielten irgendwann bei der großen Kampagne eine kleine Rolle, wenn auch unfreiwillig. Den Bus, mit dem Boris Johnson 2016 durchs Vereinigte Königreich (UK) tingelte, um für den Brexit zu werben, hatte die Stuttgarter Firma Neoplan hergestellt. Von Kritikern auf die kontinentaleuropäische Herkunft des Gefährts hingewiesen, sagte ein Sprecher des „Leave“-Lagers damals: „Natürlich ist das ein deutscher Bus, wir wollen ja, dass er pünktlich ist.“ Wichtiger als die Pünktlichkeit aber war der Slogan, der auf dem Bus stand: „We send the EU £350 million a week, let’s fund our NHS instead“.