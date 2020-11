Der Chef der Bank of England warnt: Die Kosten eines ungeregelten EU-Austritts wären höher als die der Corona-Krise. Damit widerspricht er der britischen Regierung. Die scheint die Folgen eines No Deal ausblenden zu wollen.

Von Alexander Mühlauer, London

Andrew Bailey ist sich der Macht seiner Worte bewusst. Als Chef der Bank of England kann er die Finanzmärkte mit nur einem Satz in Aufruhr versetzen, weshalb er seine Einschätzungen zumeist mit der gebotenen Vorsicht formuliert. In dieser Woche machte er eine Ausnahme: Bei seinem Auftritt vor einem Parlamentsausschuss warnte Bailey sehr deutlich davor, dass die wirtschaftlichen Kosten eines No-Deal-Brexit langfristig größer wären als die von der Corona-Pandemie verursachten Schäden. Es sei deshalb im "besten Interesse beider Seiten, des Vereinigten Königreichs und der EU, wenn es ein Handelsabkommen gäbe".

Großbritannien werde "in jedem Fall gedeihen", behauptet der Schatzkanzler

Der Notenbank-Chef positionierte sich damit eindeutig gegen die britische Regierung. Erst am Wochenende zuvor hatte Schatzkanzler Rishi Sunak behauptet, dass die Corona-Krise eine viel größere Bedrohung für die britische Wirtschaft darstelle als ein No-Deal-Szenario. Ein Freihandelsabkommen sei diesem zwar vorzuziehen, aber Großbritannien werde "in jedem Fall gedeihen", sagte Sunak.

Der Schatzkanzler nahm sich ein Beispiel an Premierminister Boris Johnson und versuchte, das drohende Brexit-Chaos auszublenden. Auch bei seinem Auftritt am Mittwoch im Unterhaus inszenierte er sich vor allem als Kämpfer gegen die Seuche. So kündigte er etwa ein 4,3-Milliarden-Pfund-Paket an, um die coronabedingte Krise am Arbeitsmarkt abzufedern.

London scheint bemüht zu sein, das B-Wort gar nicht erst zu verwenden

Die britische Regierung ist sichtlich darum bemüht, das Wort Brexit erst gar nicht zu verwenden und damit das zum Jahresende drohende No-Deal-Szenario kleinzureden. In nur fünf Wochen endet die Brexit-Übergangsphase, in der Großbritannien noch Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion ist. Gelingt es bis Ende Dezember nicht, einen Handelsvertrag zu schließen, werden vom 1. Januar an Zölle und Zollkontrollen eingeführt.

Wie ungewiss der Ausgang der Verhandlungen ist, ließ die EU-Kommissionspräsidentin am Mittwoch durchblicken. "Ich kann heute immer noch nicht sagen, ob es am Ende ein Abkommen geben wird", sagte sie im Europäischen Parlament. Die kommenden Tage wären entscheidend. Die EU sei bereit, kreativ zu sein, sagte Ursula von der Leyen. Aber: "Wir sind nicht bereit, den Bestand unseres Binnenmarktes infrage zu stellen."

Detailansicht öffnen Er spricht lieber von Corona-Hilfen als den negativen Folgen eines Brexit ohne Vereinbarungen mit der EU: Rishi Sunak, Finanzminister von Großbritannien. (Foto: Dominic Lipinski/dpa)

Dem Vernehmen nach soll der Entwurf eines Vertragstextes weitgehend fertig sein, offenbar zu 95 Prozent. Umstritten sind weiter die Fangquoten für EU-Fischer in britischen Gewässern und das sogenannte Level Playing Field, also Vorgaben für fairen Wettbewerb zwischen Firmen im Königreich und in der EU. Offen ist auch, wie Streitfälle künftig geschlichtet werden. Weil EU-Chefverhandler Michel Barnier wegen eines Corona-Falles in seinem Team noch in Quarantäne bleiben muss, finden die Verhandlungen derzeit nur mittels Videokonferenzen statt.

Diplomaten glauben, schon ein Gespräch von Johnson und von der Leyen bringe die "nötige politische Dynamik"

Die britische Regierung hofft, dass die Gespräche gegen Ende der Woche wieder persönlich geführt werden können. In London wird darüber spekuliert, dass Premier Johnson bald eingreifen dürfte, um die seit Monaten bekannten Knackpunkte zu lösen. Aus Sicht von Diplomaten und Beamten könnte ein Telefonat oder ein Treffen zwischen Johnson und von der Leyen die "nötige politische Dynamik" entfalten.

Damit die Verhandler aus der Sackgasse kommen, wurde zuletzt die Möglichkeit erwogen, sogenannte Revisionsklauseln in den Vertrag zu schreiben. So könnte man sich etwa darauf verständigen, die umstrittenen Fischfangquoten im britischem Meer nach einer bestimmten Zeit erneut zu überprüfen. Doch schon bei der Frage, wann dies so weit sein könnte, herrscht Uneinigkeit.

Steht ein "Wurst-Krieg" mit Nordirland bevor? Das erregt gerade die Gemüter

Eine Art Vorgeschmack auf das, was zum Jahreswechsel droht, bekamen die Briten bereits am Dienstag. Weil im französischen Calais ein Testlauf für die von Januar an geltenden Kontrollen unternommen wurde, kam es auf der britischen Autobahn Richtung Dover zu einem Lkw-Stau von etwa fünf Kilometern. Die Regierung in London schätzt, dass zum Jahresbeginn 2021 eine Schlange von bis zu 7000 Lastwagen entstehen könnte. Die Unternehmen müssten sich auf eine Verzögerung von zwei Tagen einstellen, um Waren von Großbritannien in die EU auszuführen.

Die Brexiteers in Johnsons Konservativer Partei lassen sich davon allerdings nicht beeindrucken. Sie warnen lieber vor einem neuen "Krieg" mit Brüssel. Britischen Zeitungen zufolge soll die EU angeblich planen, die Ausfuhr von Würsten, die in Großbritannien hergestellt werden, nach Nordirland zu untersagen, weil dort gemäß Austrittsvertrag weiter die EU-Lebensmittelregeln gelten. Und diese sähen vor, dass Würste nur dann importiert werden dürften, wenn sie bei minus 18 Grad tiefgefroren seien. Sogar die eher unaufgeregte Times schrieb am Mittwoch bereits von einem "Wurst-Krieg".