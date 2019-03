13. März 2019, 06:40 Uhr Reaktionen auf Brexit-Abstimmung "Die britische Politik handelt unverändert irrational"

Demonstranten in London werben für eine Kehrtwende in der Brexit-Politik.

Vertreter der EU zeigen sich enttäuscht darüber, dass der Brexit-Deal im britischen Unterhaus erneut durchgefallen ist.

Außenminister Maas sagt, ein No-Deal-Szenario werde immer wahrscheinlicher.

Vonseiten der Wirtschaft heißt es, die Entscheidung Londons sei eine "herbe Enttäuschung".

Europäische Spitzenpolitiker und Vertreter der Wirtschaft bedauern einhellig, dass die britische Premierministerin Theresa May erneut mit ihren Brexit-Plänen im Unterhaus gescheitert ist. Nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas wird nach dem Nein der Abgeordneten ein ungeregelter Brexit wahrscheinlicher. "Mit dieser Entscheidung rücken wir einem No-Deal-Szenario immer näher", sagte er. Auch Paris zeigte sich enttäuscht von dem Abstimmungsergebnis. Man könne nun aber "unter keinen Umständen" eine Verlängerung des Verhandlungszeitraums ohne eine alternative, glaubwürdige Strategie Großbritanniens akzeptieren, teilte der Élysée-Palast des Präsidenten Macron mit.

Ähnlich äußerten sich auch von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk. Die übrigen 27 EU-Staaten würden einen "begründeten Antrag" Großbritanniens auf Verlängerung der Austrittsfrist über den 29. März hinaus in Erwägung ziehen. Aber: "Die EU27 wird eine glaubwürdige Begründung für eine mögliche Verlängerung und ihre Dauer erwarten", betonte Tusks Sprecher. Man sei "enttäuscht, dass die britische Regierung es nicht geschafft hat, eine Mehrheit für das Austrittsabkommen zu erreichen, auf das sich beide Seiten im November geeinigt haben". Die EU habe alles Erdenkliche für eine Einigung getan.

Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich offen für eine Verschiebung des Brexits um ein paar Wochen, um einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU zu vermeiden.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Dienstagabend bei der Abstimmung über ihr Brexit-Abkommen erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Nun will die konservative Politikerin an diesem Mittwoch über einen Brexit ohne Austrittsvertrag abstimmen lassen. Es wird damit gerechnet, dass dies ebenfalls abgelehnt und dann am Donnerstag über eine Verschiebung der Austrittsfrist um mehrere Wochen abgestimmt wird. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält eine Verlängerung dieser Frist nur bis zur Europawahl Ende Mai für möglich, andernfalls müsse Großbritannien an der Wahl teilnehmen. Bisher wollen die Briten Ende März aus der EU aussteigen.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte betonte ebenso wie EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier, dass das Problem nur in Großbritannien gelöst werden. Die EU habe alles getan, was möglich sei. Die Vorbereitungen für einen harten Brexit seien jetzt wichtiger als je zuvor, sagte Barnier.

Die Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Katja Leikert (CDU), rief die Abgeordneten in London auf, "ihrer Verantwortung für die Menschen in Großbritannien" gerecht zu werden. Die Grünen erklärten, die britische Regierung müsse "endlich ihr Verantwortungsbewusstsein beweisen und einen Weg aus diesem Schlamassel aufzeigen". Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nannte die Entscheidung des britischen Unterhauses eine "herbe Enttäuschung". Der Präsident des Bankenverbands, Hans-Walter Peters, sagte: "Die britische Politik handelt unverändert irrational." Ob es weiterhin enge wirtschaftliche Beziehungen zum Vereinigten Königreich geben könne, stehe in den Sternen.

Oettinger zeigt sich hoffnungsvoll

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez meldete sich mit einem Gastbeitrag in der Zeitung El Pais zu Wort. Darin bedauerte auch er das Ergebnis der Abstimmung - und sagte zudem, dass der Brexit sich nicht ohne die Betrachtung dreier Dinge begreifen lasse. Dies seien erstens ein Nationalismus, der auf falsche Nostalgie setze, zweitens der Vorstoß der extremen Rechten und drittens das Werkzeug des Referendums, von dem man sich fälschlicherweise verspreche, dass es einfache Antworten auf komplexe Probleme gebe.

Leichte Hoffnung äußerte der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger. "Es gibt in jedem Parlament Bewegung, auch im britischen Unterhaus." Er habe zudem den Eindruck, dass immer mehr Briten bewusst werde, welchen "grandiosen Schaden" der Brexit in Großbritannien verursachen könne. "Das könnte noch für Überraschungen sorgen im britischen Parlament." Er rechne ebenfalls damit, dass Großbritannien um eine Fristverlängerung bitten werde.