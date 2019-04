1. April 2019, 15:23 Uhr Großbritannien Parlament in London debattiert erneut über Brexit-Vorschläge

Die Abgeordneten in London diskutieren einmal mehr über Alternativen zu Mays Brexit-Vorschlag - in der Hoffnung, sich doch noch auf einen Weg aus der EU zu einigen. Der Video-Livestream aus dem Unterhaus.

Erneut diskutieren die Abgeordneten im britischen Unterhaus über alternative Pläne zum Austritt aus der EU. Das ist notwendig geworden, nachdem am Freitag - zum dritten Mal - der von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelte Brexit-Deal durchgefallen ist. Am vergangenen Mittwoch hatten acht Vorschläge von Parlamentariern keine Mehrheit gefunden.

Am Abend wird Parlamentspräsident John Bercow aus Alternativvorschlägen jene auswählen, über die das Unterhaus nun entscheiden soll. Medienberichten zufolge wird Bercow gegen 19 Uhr drei bis vier Optionen zur Abstimmung zulassen. Die Abstimmung soll um 21 Uhr beginnen. Das Ergebnis könnte bis 23 Uhr auf sich warten lassen.

Möglicherweise einigen sich die Abgeordenten auf eine Variante, die einem der Vorschläge entspricht, die zuvor die meisten Stimmen erhalten hatten. Beobachter halten es auch für möglich, dass die zwei Vorschläge mit den meisten Stimmen am Dienstag in eine Stichwahl gehen. Dabei dürfte es sich am ehesten um jenen Plan handeln, dem zufolge Großbritannien in der Zollunion mit der EU bleiben würde, und um den Vorschlag für ein zweites Referendum. Offen wäre dann allerdings noch immer, wie die britische Regierung mit dem Votum des Parlaments umgeht.

Können sich die Parlamentarier nicht auf einen Vorschlag einigen, könnte es zu einem Austritt ohne Abkommen am 12. April kommen - oder zu einer erneuten Verschiebung des Brexit.

Demonstranten für den Brexit ("Respect the Leave-Vote" - "Respektiert die Leave-Abstimmung") treffen auf solche, die dagegen sind ("Be Brave. We don't have to do this" - "Seid mutig. Wir müssen das nicht tun"). (Foto: dpa)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat sich bei einem Besuch im Saarland ungeduldig gezeigt. Er forderte, das britische Parlament müsse rasch Klarheit über die Pläne des Landes zum Austritt aus der Europäischen Union herstellen. "Eine Sphinx ist ein offenes Buch im Vergleich zum britischen Parlament", sagte er bei einer Sondersitzung des saarländischen Landtags in Saarbrücken. "Und wir müssen diese Sphinx jetzt zum Reden bringen. Es reicht nun mit dem langen Schweigen."