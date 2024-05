Bei einem Brandanschlag auf ein Bürgeramt im Berliner Rathaus Tiergarten ist ein hoher Sachschaden entstanden. Unbekannte hatten in der Nacht zum Donnerstag in einem Seitenflügel eine Scheibe eingeschlagen und Feuer gelegt, wie das Bezirksamt Mitte am Freitag mitteilte. Zugleich seien an der Gebäuderückseite Parolen und Drohungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt an die Wand gesprüht worden. Der im Gebäudeinneren entstandene Sachschaden sei erheblich, verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei brachten die unbekannten Täter an dem Gebäude Schriftzüge wie "Brennt Gaza, brennt Berlin" an. Der polizeiliche Staatsschutz ermittle wegen schwerer Brandstiftung. Es seien zwei vom Tatort flüchtende Personen beobachtet worden.