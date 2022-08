Von Korbinian Eisenberger

Die Bäuerin Rita Obermaier sollte und wollte zu dieser Jahreszeit auf dem Feld stehen. Wo Hafer, Weizen und Dinkel unter der oberbayerischen Sonne wachsen. Doch Obermaier sitzt im Büro am Telefon. 50 Mal am Tag klingele es, sagt sie, zehnmal so häufig wie sonst um diese Zeit. Hafer? "Alle wollen Holz", sagt die 52-Jährige. Schönes trockenes Brennholz.

Die Deutschen hamstern Holz. Gas wird teurer und im ganzen Land erinnern sich Menschen daran, dass es da ja noch diesen Kaminofen im Haus gibt. Kurze Google-Suche - ein paar Anrufe, und irgendwann heben Menschen wie Rita Obermaier aus dem Ort Nettelkofen den Hörer ab. Die schlechte Nachricht für die Holz-Hamsterer: Sorry, dieses Jahr nur noch für Stammkunden.

Es gibt da ein branchenübliches Hamster-Hindernis: Die Förster und Händler können nicht einfach mit der Säge in den Wald fahren und Nachschub besorgen. Denn vom Stamm zum Scheit ist der Weg recht weit. Das ist vergleichbar mit der Verwandlung von Milch zu Käse: Brennholz muss gut abgelagert sein. Also mindestens eineinhalb Jahre trocknen, sonst qualmt der Ofen das Wohnzimmer zu.

In München kann der Kubikmeter Holz schon mal 400 Euro kosten

Rund um den Ebersberger Forst scheint indes der Gedanke verbreitet, dass in einem der größten Wälder Südbayerns sicherlich der ein oder andere Festmeter hergehen muss. A bissel was geht doch immer, sagte schließlich schon ein großer bayerischer Philosoph. Aber momentan geht kaum noch was. Immer mehr Brennholzhändler ducken sich vorsorglich weg. Auch wenn sie doppelt so viel für ihre Ware bekommen wie etwa 2021. 180 bis 200 Euro kostet ein Ster - ein Kubikmeter geschichtetes Holz - derzeit im Münchner Umland. Bis zu 400 Euro werden dem Vernehmen nach in der bayerischen Landeshauptstadt bezahlt. Und die Händler kommen nicht mehr hinterher. Einer lässt per Anrufbeantworter wissen, dass er "wegen Überlastung" keine Bestellungen oder überhaupt Anrufe mehr annehme. Per E-Mail ist von dort zu erfahren, dass "der absolute Wahnsinn" ausgebrochen sei.

Wahnsinn und Waldprodukte - oder wie es in einem Song heißt: "Ich und mein Holz". 2022 müsste es eher lauten: Ich und kein Holz. Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein - die Staats- und Landesforsten machen bundesweit ähnliche Beobachtungen. Wegen der teuren Energiepreise komme es zu einer "stark steigenden Brennholznachfrage", heißt es etwa von den bayerischen Staatsforsten. Und das "früher als sonst". Neben Stamm- seien nun zunehmend Neukunden auf Brennholz aus. So kommt es landauf, landab zu Engpässen.

Während vielerorts Anrufbeantworter übernommen haben - mal mehr, mal weniger hölzern - hält Bäuerin Rita Obermaier in Nettelkofen immer noch wacker den Hörer in der Hand. Es sei ja irgendwie auch verständlich, das mit der Hamsterei, meint sie. Wenn ein Rohstoff wie Gas so teuer wird. Eines aber könne sie sich nicht erklären. Warum für diese Erkenntnis erst ein Krieg anzettelt werden musste. Das Holz war vorher ja auch schon da. Und es wächst, anders als Erdgas, nach. "Das interessierte viele vorher jahrelang nicht." Obermaiers Prognose: Mit der Rückkehr der Normalität steigen viele wieder auf Gas um. Dann hat sie im Sommer wieder Zeit für die Feldarbeit.