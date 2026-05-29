Als Johann Wolfgang von Goethe den Brennerpass am 8. September 1786 erreichte, war er hingerissen: „Hierher gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können“, schrieb der Dichter in sein Tagebuch. Vielleicht würde Goethe den Pass sogar wiedererkennen, kehrte er am Samstag, 30. Mai 2026 zurück: An diesem Tag wird der wichtigste Übergang der Alpen mitten in der Hauptreisezeit Pfingstferien acht Stunden lang für den Verkehr gesperrt sein, ebenso die Nebenstrecken – wegen einer Demonstration gegen ebendiesen Verkehr. Für die einen ist die Demo eine Katastrophe, für die anderen ein Hilfeschrei. Zweifelsfrei steht fest: Sie wird Beachtung finden.