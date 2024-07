Der Brenner ist der bekannteste und meist befahrene Pass über den Alpenkamm. Schon die Römer haben diese Route genommen, später die deutschen Könige auf dem Weg zur Kaiserkrönung nach Rom. Goethe querte den Brenner, im Jahr 1786 war das, er fuhr in der Kutsche bis nach Rom, Neapel und Sizilien und prägte in den Köpfen der Deutschen das Bild Italiens als das Land, „wo die Zitronen blühn“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen wieder Selbstvertrauen fassten und zu Wohlstand kamen, war es meist der Brenner, über den die ersten Volkswagen und Reisebusse in den Süden rollten. Italien und Österreich, die beiden Länder diesseits und jenseits des Gebirges, haben die Bedeutung der Passage früh erkannt. Schon in den 1950er-Jahren wurden Autobahnen konzipiert, die den Verbindungsweg zwischen Nord und Süd breit spurten. Die A22 durch Südtirol, das Trentino und am Gardasee entlang fand den Anschluss an die A1, die „Autostrada del Sole“ Richtung Rom, die Adria-Autobahn A14 und das ganze italienische Netz. Im Norden zogen die Österreicher über das Wipptal die Europabrücke und verkürzten damit die Fahrzeit erheblich.

Man sollte meinen, dass auch die Deutschen mit den intensivsten touristischen und wirtschaftlichen Interessen über die Alpen an der Erschließung der Nord-Süd-Achse maßgeblich mitgewirkt hätten. Aber weit gefehlt. Bis heute führt die zentrale Autobahn östlich an München vorbei und dann im weiten Bogen über das Inntaldreieck nach Innsbruck. Die direktere Strecke von München über Garmisch-Partenkirchen und den Zirler Berg nach Innsbruck beginnt als A95 vielversprechend, nur leider ist sie schon deutlich vor der Landesgrenze zu Ende, und dann geht es mühsam per Landstraße weiter.

Am Ende jedenfalls führen alle Wege zum Brenner. 14,4 Millionen Personenwagen, plus 2,4 Millionen Lastwagen quälen sich jährlich durch dieses Nadelöhr. Weil es hier zu Ferienzeiten zuverlässig Staus gibt – und nicht nur im Sommer –, hängt man als Urlauber entweder fest oder versucht sein Glück bei einer Fahrt über die Dörfer – was mittlerweile in Tirol teures Bußgeld kosten kann. Was dieser Verkehr für die Anwohner heißt und wie da die Brennerquerung gesehen wird, muss man nicht groß beschreiben: Es herrscht eine Mischung aus Resignation und Wut, mindestens. Und da das Bedürfnis nach Urlaub und Abwechslung nach den Corona-Jahren zugenommen hat und der Warenaustausch stetig steigt, verschärft sich die Lage weiterhin.

Natürlich ist da ein neuer, leistungsfähiger Bahntunnel unter dem Brenner dringend erforderlich, das weiß man seit Jahrzehnten. Besonders die grenzüberschreitende Wirtschaft in Bayern, Tirol und Südtirol klagt heftig, gerade diesen Monat haben sich die Spitzen der drei Wirtschaftsverbände wieder getroffen und eine Erklärung verabschiedet, mit der sie dringlich einen „freien klimagerechten Warenverkehr“ fordern. Allein die Exporte aus Bayern nach Italien umfassen im Jahr 15,2 Milliarden Euro, die Importe liegen bei 14,4 Milliarden Euro. Doch die Alternative zum Transport auf der Straße kommt nur mühsam voran.

Der neue Brennerbasistunnel für die Bahn, der seit 20 Jahren gegraben wird, ist frühestens 2030 fertig. Dann wird der Verkehr zwar wohl schnell nach Süden abfließen können, denn Italien arbeitet bereits am sogenannten Südzulauf, also den Gleisanschlüssen rund um die größeren Städte Brixen, Bozen, Trient und Rovereto. Der sogenannte Nordzulauf aber, also die Anschlüsse in Oberbayern, werden in noch mal 20 Jahren nicht fertig sein. Nicht einmal der Verlauf dieser Trassen steht fest, von den notwendigen Genehmigungsverfahren ganz zu schweigen. Der Bundestag als für die Bahn zuständiges Gesetzgebungsorgan hat sich das Thema für 2025 vorgenommen; so viel zur Eilbedürftigkeit, wie die Deutschen sie wahrnehmen.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Wirtschaft (vbw), ist hörbar frustriert. „Wir brauchen endlich eine klare zeitliche Perspektive für Planung und Bau der bayerischen Zulaufstrecke“, sagt er. „Das muss jetzt wirklich viel schneller gehen und der Kleinkrieg um den Trassenverlauf beendet werden.“

Italien hat die Österreicher wegen ihrer Verkehrspolitik verklagt

Weil die große Lösung so weit in der Ferne liegt, treibt die Wirtschaft erst recht die aktuelle Situation um. Das sind aus deutscher und italienischer Sicht vor allem die zahlreichen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen im österreichischen Tirol, die Blockabfertigung der Lastwagen, die zu langen Staus führt, das Nachtfahrverbot, das der Wirtschaft ein besonderes Ärgernis ist, die vielen sanierungsbedingten Baustellen auf der Strecke, die den Transitverkehr massiv beeinträchtigen.

Vor allem Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini von der rechtpopulistischen Lega hat, seinem ungestümen Naturell entsprechend, längst die Geduld verloren. Er nennt die österreichische Verkehrspolitik eine „ökologische, wirtschaftliche und soziale Schande“. Italien hat bei der EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich angestrengt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in diesem Zusammenhang bei seinem Besuch im Mai in Rom Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zumindest einmal seine Solidarität versichert.

Neueste Hiobsbotschaft ist die bevorstehende Sanierung der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn. Das ist ein 1,8 Kilometer langes, kurviges Teilstück auf 48 Pfeilern kurz vor der österreichisch-italienischen Grenze. Als dieser Abschnitt der Autobahn Ende der 1960er-Jahre gebaut wurde, befuhren ihn 165 000 Lastwagen im Jahr; heute sind es 15 Mal so viele. Weil die Brücke dafür nicht ausgelegt und überhaupt in die Jahre gekommen ist, soll sie jetzt abgerissen und neu gebaut werden – ein bei den Anwohnern umstrittenes Projekt, das auf viele Jahre angelegt ist, viele Jahre Krach, Lärm und Staus. Von Jahresbeginn 2025 an sollen die letzten Kilometer vor dem Brenner einspurig sein. Sicher ist: Es wird nicht einfacher werden, über den Brenner zu kommen.