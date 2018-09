23. September 2018, 18:51 Uhr Bremer Flüchtlingsamt Kein "flächendeckender Asylbetrug" beim Bamf

Jutta Cordt leitete das Bamf in Nürnberg nur kurz: Sie war Anfang 2017 auf Amtschef Frank-Jürgen Weise gefolgt und musste im Juni 2018 wegen der Vorgänge in der Bremer Außenstelle wieder gehen.

Bei der Prüfung stellt sich aber heraus: Es wurde häufiger zum Vorteil der Schutzsuchenden entschieden als im Sinn eines Sachverfahrens.

Von Ralf Wiegand

In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat es keinen "flächendeckenden Asylbetrug" gegeben. Zu dieser Einschätzung kommt eine Bamf-interne Prüfgruppe, die mehr als 18 000 Asylanträge bewertet hat, die zwischen 2006 und 2018 in der Dienstelle der Hansestadt positiv beschieden worden waren. Der Bericht, mit dem sich an diesem Montag der Innenausschuss des Bundestags befassen wird, hat zwar bei 145 von insgesamt 12 848 ausgewerteten Akten eine "bewusst manipulative Einflussnahme auf die Asylentscheidung" festgestellt. Er sieht aber kein Komplettversagen der Bremer Bamf-Außenstelle. Es läge vor allem ein "fehlgeleitetes Amtsverständnis der Akteure vor". Namentlich gelte dies für die Leiterin der Außenstelle sowie "zwei bis drei" Entscheiderinnen bzw. Entscheider.

Die Staatsanwaltschaft der Hansestadt ermittelt seit Monaten wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit und der bandenmäßigen Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung, unter anderem auch gegen die ehemalige Bremer Bamf-Chefin Ulrike B. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Bremer Filiale des Flüchtlingsamts hatte Stephan Mayer (CSU), Staatssekretär im Bundesinnenministerium, davon gesprochen, dass es in der Hansestadt eine "hochkriminell kollusive und bandenmäßige" Zusammenarbeit von Bamf-Mitarbeitern und Rechtsanwälten gegeben habe. Die Wiederholung dieser Behauptung ist dem Staatssekretär inzwischen gerichtlich untersagt worden.

Tatsächlich sind zwar etliche politische Konsequenzen aus der Affäre gezogen worden, etwa die Abberufung der Leiterin des Bamf, Jutta Cordt, durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Das ganze Ausmaß des sogenannten Bremer Bamf-Skandals ist aber noch nicht ausermittelt. Auch die Bundesregierung hat sich noch kein Urteil gebildet: Sie werde eine "Bewertung erst nach Abschluss" der sogenannten Widerrufsprüfung vornehmen, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke), die dem NDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Bis voraussichtlich Ende 2018 werden 32 Bamf-Entscheider weiter die mögliche Widerrufung von positiven Asylentscheidungen prüfen, die in Bremen erteilt worden waren. Bis Ende August waren von 1095 Widerrufsverfahren 1076 formlos eingestellt worden, nur in 19 Fällen wurde der positiven Bremer Entscheidung bisher widersprochen.

Den Mitgliedern des Bundestagsinnenausschusses liegt inzwischen auch ein Bericht des Bundesrechnungshofes vor, der sich mit dem Vorgehen der Nürnberger Bamf-Führung und des Bundesinnenministeriums auseinandersetzt. Darin heißt es, die Unregelmäßigkeiten in Bremen hätten viel früher entdeckt, beendet und aufgearbeitet werden können. Es entstehe der Eindruck, als habe die Bamf-Zentrale "Aufsehen vermeiden" und "die Reputation des Bamf wahren" wollen. Die Aufsicht des Innenministeriums über das Bamf sei "völlig unzureichend" gewesen.

Wenn einer Amtsleiterin die Menschen wichtiger sind als die Verfahrensvorschriften

Doch was ist tatsächlich schiefgelaufen in Bremen? Mit der sogenannten "Vollprüfung" der dort positiv entschiedenen Asylanträge für 18 347 Personen, die möglichen Widerrufsverfahren vorgeschaltet war und die als Prüfauftrag "Mängel und Regelwidrigkeiten" aufdecken sollte, waren seit Mai 68 Mitarbeiter befasst. Sie fanden außer den 145 Fällen mit schweren, möglicherweise strafrechtlich relevanten Mängeln weitere 2700 Entscheidungen mit geringfügigeren qualitativen Mängeln. Diese, so der Abschlussbericht, könnten auch dem Druck durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen ab Herbst 2015 geschuldet sein. Auffällig sei aber, dass häufiger im Sinne der Antragssteller "als im Sinne eines sachgerichteten Verfahrens" entschieden worden sei und dass in Bremen Mitarbeiter interne Dienstanweisungen missachtet hätten.

Ein Skandal? "Natürlich ist es für eine Amtsleiterin ungewöhnlich, wenn ihr humanitäre Grundsätze und das konkrete Schicksal der Menschen wichtiger sind als die Einhaltung formeller Verfahrensvorschriften - falls das in Bremen der Fall war", sagt die linke Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke. Sie selbst finde das "vorbildlich" und lehne die Skandalisierung der Vorgänge ab. Es sei "bemerkenswert, was die Bundesregierung trotz monatelanger aufwendiger Überprüfungen" immer noch nicht wisse: etwa, in wie vielen Fällen Bremen tatsächlich zu Unrecht ein Schutzstatus für Asylbewerber erteilt habe.

Die zwischenzeitliche Nachfolgerin der abgelösten Bremer Bamf-Leiterin Ulrike B., die bayerische FDP-Landtagskandidatin Josefa Schmidt, hatte während ihres Einsatzes in der Hansestadt den Verdacht von massenhaften missbräuchlichen Asylverfahren an die Bamf-Zentrale nach Nürnberg gemeldet; sie war von mehr als 3000 verdächtigen Asylentscheiden allein in 2016 und 2017 ausgegangen. Die Ermittler waren anfangs von möglicherweise 2000 zu Unrecht positiv entschiedenen Asylanträgen ausgegangen, eine Zahl, die auch die SZ in ihrer Berichterstattung aufgriff. Darüber hinaus hatte ein Bericht der Inneren Revision der Flüchtlingsbehörde Vorwürfe gegen die Außenstelle festgehalten - manche wurden widerlegt. So muss auch die Bundesregierung einräumen, dass der Bremer Dienststelle Verfahren aus anderen Zuständigkeitsbereichen offiziell zugeteilt worden waren und sie diese nicht zu Unrecht an sich gezogen hat, was "zum Zeitpunkt der Erstellung des Prüfberichts nicht bekannt" gewesen sei.

Jene 145 Fälle, bei denen die Bamf-Püfer "belegbar-signifikante" Unregelmäßigkeiten festgestellt haben, wurden der Staatsanwaltschaft gemeldet. In diesen Fällen seien etwa Anhaltspunkte für Identitätstäuschungen von Asylbewerbern ignoriert oder es sei unbegründeten Anträgen stattgegeben worden. Das einzuordnen, sei nun Aufgabe der Justiz, so die Bundesregierung. Die Ermittlungsbehörden dürften damit noch länger beschäftigt sein: Allein die Bundespolizei hat 13 Mitarbeiter für die Einsatzgruppe "Antrag" abgestellt - vorerst bis Herbst 2019.