26. Mai 2019, 18:02 Uhr EIL CDU in Bremen erstmals seit 73 Jahren vor SPD

Nach mehr als 70 Jahren an der Regierung muss die SPD in Bremen um ihre Stellung als stärkste Kraft bangen.

Seit mehr als 70 Jahren regiert die SPD in Bremen - allein oder in Koalitionen. In Umfragen vor der Wahl hatte sich bereits angedeutet, dass die CDU die SPD als stärkste Kraft in der Bürgerschaft ablösen könnte.

Ersten Prognosen zufolge kommt die CDU auf 26 bis 27 Prozentpunkte, die SPD rutscht auf 24 bis 25, die Grünen kommen auf etwa 18,5 und die Linke auf 12 Prozent. Den Prognosen zufolge kommt die FDP auf 6 Prozent. Der Einzug der AfD in die Bürgerschaft ist mit etwa 5 Prozentpunkten noch nicht sicher.

Bremen ist das einzige Bundesland mit einer vier- statt fünfjährigen Legislaturperiode. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 fuhr die SPD mit 32,8 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Kriegsende ein. Als Konsequenz war der damalige Bürgermeister Jens Böhrnsen zurückgetreten und sein Parteifreund von der SPD, der Bundestagsabgeordnete Carsten Sieling, hatte das Amt übernommen.

Es hatte sich bereits am Nachmittag ein deutlich größeres Interesse abgezeichnet als vor vier Jahren. Bis 16 Uhr machten 46,9 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 2015 lag die Wahlbeteiligung zum selben Zeitpunkt bei 35,5 Prozent, am Ende betrug sie lediglich 50,2 Prozent.

In Bremerhaven werden eine Handvoll Briefwahlumschläge nicht ausgezählt, bei denen der Verdacht auf Wahlfälschung besteht. Das teilte die Stadt Bremerhaven am Sonntag mit. Betroffen sind Stimmen für die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft, dem Landtag des kleinsten Bundeslandes, aber auch Stimmen für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung. Die Bremer Staatsanwaltschaft hatte der örtlichen Wahlleitung am Freitag Informationen über vermuteten Wahlbetrug übermittelt. Behördensprecher Frank Passade sagte, es gehe um insgesamt acht Fälle.

Die CDU kam bei der Wahl vor vier Jahren auf 22,4 Prozent, die Grünen erreichten damals 15,1 Prozent, die Linken 9,5 Prozent, die FDP kam auf 6,6 und die AfD auf 5,5 Prozent. Bremen macht den Auftakt zu den Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Mehr in Kürze auf SZ.de