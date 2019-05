26. Mai 2019, 18:02 Uhr Bürgerschaftswahl CDU in Bremen erstmals seit 73 Jahren vor SPD

Ersten Prognosen zufolge wird die CDU in Bremen stärkste Kraft.

Damit hat die Union nach 73 Jahren erstmals die SPD bei einer Bürgerschaftswahl überholt.

Drittstärkste Partei sind den Prognosen zufolge die Grünen, ihnen wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung zukommen.

Seit mehr als 70 Jahren regiert die SPD in Bremen - allein oder in Koalitionen. In Umfragen vor der Wahl hatte sich bereits angedeutet, dass die CDU die SPD als stärkste Kraft in der Bürgerschaft ablösen könnte.

Ersten Prognosen von ARD und ZDF zufolge kommt die CDU laut ARD auf 25,5 Prozent (ZDF: 26,5), die SPD rutscht laut beiden Sendern auf 24,5, die Grünen kommen auf 18 (ZDF: 18,5) und die Linke auf 12 Prozent. Den Prognosen zufolge kommt die FDP beiden Sendern zufolge auf 6 Prozent. Die AfD liegt in der ARD-Prognose bei 7 Prozent (ZDF: 5), da sie in Bremerhaven ein besseres Ergebnis erreicht, kann sie wohl sicher mit mindestens einem Sitz in der Bürgerschaft rechnen.

Auch die rechte Partei Bürger in Wut (2015: 3,2 Prozent) könnte mit 2,5 bis 2,8 Prozent wieder im Landesparlament vertreten sein. Hier käme eine Besonderheit des Bremer Wahlrechts zum Tragen. Um in den Landtag einzuziehen, reicht es, wenn eine Partei in einer der beiden Städte - Bremen und Bremerhaven - die Fünf-Prozent-Hürde überspringt. Das könnte bei der BIW im Fall von Bremerhaven der Fall sein.

Rot-Rot-Grün in erstem westdeutschem Bundesland? Jamaika? Groko?

Unklar bliebt zunächst, ob SPD und Grüne zusammen weiter regieren können, beide bilden seit 2007 eine Koalition. Reichen würde es für ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linke. Die Linke würde in dem Fall erstmals in einem westdeutschen Land in Regierungsverantwortung kommen.

Möglich wäre auch eine große Koalition aus CDU und SPD, allerdings hatte Sieling einem Zusammengehen mit der CDU eine Absage erteilt. Sollte die FDP im Landtag vertreten sein, wäre auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Die CDU würde in dem Fall erstmals das Bremer Rathaus erobern.

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hat mit Enttäuschung auf das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten reagiert. Das könne nicht zufrieden stellen, sagte er kurz nach Bekanntwerden der ersten Prognosen vor Anhängern. "Diese Zahlen sind durchaus enttäuschend." Die SPD in Bremen habe aber immer Mut und aufrechter Gang ausgezeichnet. Dies werde so bleiben. "Wir gucken in die Zukunft und wollen gestalten."

Der SPD-Fraktionschef im Bremer Landtag, Björn Tschöpe, hat den bundesweiten Abwärtstrend der SPD für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl im kleinsten Bundesland mitverantwortlich gemacht. "Man kann sich nicht vom Bundestrend abkoppeln", sagte Tschöpe am Sonntagabend. Die SPD habe in den vergangenen zehn Jahren einen harten Spar- und Konsolidierungskurs in Bremen fahren müssen. "Das macht die Menschen nicht zufrieden." Tschöpe sagte, die SPD habe es versäumt, früher mehr Geld in den Bereich Bildung zu investieren.

Höhere Wahlbeteiligung

Bremen ist das einzige Bundesland mit einer vier- statt fünfjährigen Legislaturperiode. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 fuhr die SPD mit 32,8 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Kriegsende ein. Als Konsequenz war der damalige Bürgermeister Jens Böhrnsen zurückgetreten, sein Parteifreund Sieling hatte das Amt übernommen.

Es hatte sich bereits am Nachmittag ein deutlich größeres Interesse abgezeichnet als vor vier Jahren. Bis 16 Uhr machten 46,9 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 2015 lag die Wahlbeteiligung zum selben Zeitpunkt bei 35,5 Prozent, am Ende betrug sie lediglich 50,2 Prozent.

In Bremerhaven werden eine Handvoll Briefwahlumschläge nicht ausgezählt, bei denen der Verdacht auf Wahlfälschung besteht. Das teilte die Stadt Bremerhaven am Sonntag mit. Betroffen sind Stimmen für die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft, dem Landtag des kleinsten Bundeslandes, aber auch Stimmen für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung. Die Bremer Staatsanwaltschaft hatte der örtlichen Wahlleitung am Freitag Informationen über vermuteten Wahlbetrug übermittelt. Behördensprecher Frank Passade sagte, es gehe um insgesamt acht Fälle.

Die CDU kam bei der Wahl vor vier Jahren auf 22,4 Prozent, die Grünen erreichten damals 15,1 Prozent, die Linken 9,5 Prozent, die FDP kam auf 6,6 und die AfD auf 5,5 Prozent. Bremen macht den Auftakt zu den Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

An der Entscheidungsfindung im Bundesrat dürfte die Bremen-Wahl nicht viel ändern. Bremen verfügt über 3 der 69 Stimmen. Bislang sind die 16 Bundesländer mit 13 Koalitionsvarianten vertreten. Die Bundesregierung kann sich bislang nur auf 16 Stimmen stützen.

Bremen ist mit rund 683 000 Einwohnern das kleinste deutsche Bundesland. Es besteht aus der Hansestadt Bremen und dem rund 60 Kilometer entfernten Bremerhaven. Rund 478 000 Menschen waren wahlberechtigt. 16 Parteien und Wählervereinigungen traten zur Wahl an, davon zwei nur in Bremerhaven. Als einziges Bundesland hat Bremen eine vierjährige Wahlperiode. In der Bürgerschaft sitzen künftig 84 Abgeordnete, 69 aus Bremen und 15 aus Bremerhaven. Das ist insgesamt einer mehr als bisher. Bremen bekam nun einen Sitz hinzu, weil die Bevölkerungszahl im Vergleich zu Bremerhaven stärker wuchs.

Bremen ist ein Land mit Widersprüchen. Es hat mit knapp zehn Prozent die höchste Arbeitslosenrate bundesweit. Die Wirtschaft wächst zugleich stärker als im Bundesdurchschnitt. Bei der rechnerischen Wirtschaftsleistung je Einwohner liegt Bremen stets auf Platz zwei hinter Hamburg. Bei den verfügbaren Einkommen je Einwohner rangiert das Land dagegen weit unten. Neben sozialen Fragen war die Bildungspolitik ein wichtiges Thema im Wahlkampf. In Schulstudien liegt das Bundesland seit Jahren ganz hinten.