Bovi vs. DJ Franky

Wahl in Bremen

Schornsteinfeger wollen mit einer Werbeaktion in der Bremer Innenstadt die Beteiligung an der Bürgerschaftswahl erhöhen.

Welcher Spitzenkandidat hat die bessere Playlist? Was bitteschön ist eine Brötchentaste und warum sind einige Bürger so wütend? Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Wahl in Bremen.