Heiko Strohmann ist neuer Vorsitzender der CDU in Bremen. Auf einem Sonderparteitag am Montagabend stimmten nach Partei-Angaben 127 der 168 Delegierten für den 55-Jährigen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Sein Vorgänger Carsten Meyer-Heder war nach umstrittenen Äußerungen zur Zusammenarbeit mit der AfD zurückgetreten. In einem Video-Ausschnitt hatte er eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen. Er stellte sich damit gegen die Linie seiner Partei. Heiko Strohmann wurde 1968 in Rostock geboren und wuchs dort auf. 1989 kam er nach Bremen und gründete als selbständiger Unternehmer einen Verbund von Brezelbäckereien. Seit 1999 ist er Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Von Juli 2021 bis Juni 2023 war er Vorsitzender der CDU-Fraktion. Meyer-Heder war seit Juni 2019 Landesvorsitzender der Bremer CDU.