Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat den rechtsextremistischen Verein "Phalanx 18" verboten und aufgelöst. Der Verein sei der nationalsozialistischen Ideologie verhaftet und habe versucht, seine verfassungsfeindliche Ideologie mit aggressiv-kämpferischen Mitteln durchzusetzen, teilte der SPD-Politiker am Mittwoch zur Begründung mit. "Phalanx 18" war den Angaben zufolge unter anderem an gezielten Provokationen und kämpferischen Handlungen beteiligt. In Bremen wurden im Zuge des Verbots am Mittwochmorgen drei Wohnungen und in Niedersachsen eine weitere Wohnung durchsucht. Bereits vor zwei Wochen hatte die Innenbehörde sogenannte Liederabende der Gruppierung mit Konzerten der Bands "Hermunduren" und "Zeitnah" verboten, die für den 9. November, den Jahrestag der Pogromnacht von 1938, geplant waren.