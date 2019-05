20. Mai 2019, 18:55 Uhr Bremen Links der Groko

Die SPD macht die Wahl zum Testlauf mit überregionalen Folgen.

Von Peter Burghardt

Wird Bremen jetzt zum Labor für die nächste Bundestagswahl? Kurz vor der Bürgerschaftswahl an diesem Sonntag hat die SPD an der Weser beschlossen, im Falle eines Sieges nicht mit der CDU zu verhandeln - eine große Koalition soll das kleinste Bundesland auf keinen Fall regieren. So wird der Wahlkampf auf einmal zum Lagerwahlkampf: Links gegen Konservativ. Rot-Rot-Grün gegen Jamaika. Dazwischen: die Grünen. Bald auch im Bund?

Für die SPD in dem Stadtstaat ist das linke Bekenntnis der gewagte Versuch, ein historisches Debakel abzuwenden. Nach mehr als 70 Jahren könnten die Bremer Genossen erstmals die Macht verlieren, in Umfragen führt die CDU. Für eine Fortsetzung von Rot-Grün wird es wohl nicht einmal reichen, wenn Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) doch gewinnt, für eine Mehrheit bräuchte er voraussichtlich auch die Linken. Sein CDU-Rivale Carsten Meyer-Heder dagegen setzt auf ein Bündnis mit Grünen und FDP - sofern es die Liberalen ins Parlament schaffen.

Das tendenziell linke Bremen ist nicht der Bund. Aber das Manöver der SPD ist ein Testlauf mit überregionalen Folgen. Der Vorstoß wird zeigen, was es links einer Groko zu holen gibt. Am Ende müssen in Bremen wie in Berlin die Grünen entscheiden, ob ihnen Rot-Rot-Grün lieber ist als Jamaika.