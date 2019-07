22. Juli 2019, 21:00 Uhr Bremen Linke für Rot-Grün-Rot

Die Bremer Linken haben den Weg für eine rot-grün-rote Landesregierung freigemacht. Die Mitglieder des kleinen Landesverbandes votierten bei einer Urabstimmung mit 78,5 Prozent für den von SPD, Grünen und Linken ausgehandelten Koalitionsvertrag. Das gab die Partei am Montag bekannt. An der Abstimmung nahmen rund 60 Prozent der 580 stimmberechtigten Mitglieder teil. Das Votum ist bindend, notwendig war eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Das Ergebnis sei besser gewesen als das des Parteitages, sagte Landessprecherin Cornelia Barth. Auf dieser Basis könnten die Linken nun den Koalitionsvertrag unterzeichnen und nach der Senatswahl in die Arbeit der ersten rot-grün-roten Koalition im Westen einsteigen. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sieht das Bündnis als Vorbild für den Bund. Es sei "ein kleiner Schritt für die Menschen in Bremen, ein großer für das Machtgefüge in Deutschland", sagte er der "Funke Mediengruppe"