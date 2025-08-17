Ulrich Mäurer (SPD), Innensenator in Bremen, will sein Amt Ende des Jahres abgeben. Das sagte sein Sprecher auf dpa-Nachfrage. Zuerst hatte der „Weser Kurier“ darüber berichtet.„Ich bin in diesem Sommer 74 Jahre alt geworden. Irgendwann muss man auch Platz für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin machen“, erklärte Mäurer in einem Schreiben an den Landesvorstand und die Fraktion der Bremer SPD. Das Schreiben liegt der dpa vor. Die Übergabe müsse umsichtig organisiert werden, so der Innensenator. „Zudem muss der oder die Neue genügend Zeit bis zur nächsten Wahl im Frühjahr 2027 haben, um eigene Akzente zu setzen und seinerseits Vertrauen bei den Bremerinnen und Bremern zu gewinnen.“ Dienstältester Innensenator Bremens Mäurer ist bis zum Ende des Jahres Vorsitzender der Innenministerkonferenz.