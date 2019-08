19. August 2019, 18:42 Uhr Bremen Güngör führt SPD-Fraktion

Der 43-jährige Mustafa Güngör ist in einer Kampfabstimmung mit nur einer Stimme Mehrheit zum neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft gewählt worden. Er setzte sich am Montag mit zwölf zu elf Stimmen gegen seine Mitbewerberin, die stellvertretende Landtagspräsidentin Antje Grotheer (52), durch. Die Fraktion stellt 23 der insgesamt 84 Abgeordneten im Landtag. Güngörs Eltern stammen aus der Türkei. Der selbständige IT-Unternehmer ist damit laut SPD der erste Abgeordnete mit Migrationshintergrund in der Funktion des Bremer SPD-Fraktionschefs und Nachfolger des vorige Woche zum Bürgermeister und Senatspräsidenten gewählten Andreas Bovenschulte.