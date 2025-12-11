Die Bremische Bürgerschaft hat die SPD-Politikerin Eva Högl als Senatsmitglied gewählt. Danach legte der Senat offiziell fest, dass Högl nun Senatorin für Inneres und Sport ist - als erste Frau an der Spitze des Ressorts. Bei der Wahl in der Bürgerschaft erhielt die frühere Wehrbeauftragte des Bundestages 49 Ja-Stimmen und damit eine Mehrheit der 80 abgegebenen Stimmen. 29 Abgeordnete stimmten mit Nein, zudem gab es eine Enthaltung und eine ungültige Stimme. Die 56-Jährige folgt auf den langjährigen Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der seinen Rückzug unter anderem mit seinem Alter begründete. Die nächste Landtagswahl in Bremen ist turnusgemäß im Frühjahr 2027.