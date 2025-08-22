Bremens Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp (SPD), wird ihr Amt abgeben. Das sagte sie am Freitag bei einer Pressekonferenz in Bremen. Ihre Partei werde auf dem Parteitag im September einen guten Personalvorschlag beschließen. Sie ergreife nicht die Flucht, sondern werde die Amtsgeschäfte geordnet an einen Nachfolger übergeben. Das soll nach dpa-Informationen der frühere Berliner Bildungs-Staatssekretär Mark Rackles (SPD) werden. Bereits am vergangenen Wochenende hatte auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) angekündigt, sein Amt Ende des Jahres aufzugeben. Nach dpa-Informationen soll die frühere Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) erste Frau an der Spitze des Innenressorts werden.