Sechs Jahre nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat der evangelische Bischof Christian Stäblein der Ermordeten und Verletzten gedacht. "Wir werden niemals diesen Moment vergessen, als der Terror über diesen Platz und über die Menschen, die hier gefeiert haben, hereingebrochen ist. Wir werden das nicht vergessen und auch nicht den Zusammenhalt, der in diesem Moment neu entstanden ist", sagte der Berliner Bischof am Montagabend bei einem Gottesdienst zum Gedenken an das Attentat. Bei dem Terrorangriff des tunesischen Islamisten Anis Amri mit einem Lastwagen am 19. Dezember 2016 starben unmittelbar zwölf Menschen. Ein weiterer starb im vergangenen Jahr an den Folgen einer schweren Verletzung, die er erlitt, als er Erste Hilfe leistete. Mehr als 70 weitere Menschen wurden damals schwer verletzt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mahnte anlässlich des Jahrestages, die Gefahr des islamistischen Terrorismus müsse weiter ernst genommen werden.