28. Februar 2019, 18:37 Uhr Breitscheidplatz Besser weg als frei

Seehofer verteidigt die Abschiebung des Amri-Freundes Bilel Ben A. nur sechs Wochen nach dem Anschlag in Berlin.

Von Constanze von Bullion , Berlin

Es ist kein Fall, der einem Innenminister Freude bereiten kann. Fehler oder gar Vertuschung im Zusammenhang mit der Abschiebung des Islamisten Bilel Ben A. aber will Horst Seehofer (CSU) seinem Haus nicht nachsagen lassen. Am Donnerstag rechtfertigte der Bundesinnenminister in Berlin die Entscheidung, den Tunesier sechs Wochen nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 abzuschieben. Ben A. wurde bis zuletzt immer wieder nachgesagt, ein Komplize des Attentäters Anis Amri gewesen zu sein. Trotz noch laufender Ermittlungen flog man ihn nach Tunesien aus. Es habe sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden um einen Gefährder gehandelt, so Seehofer. Auch die Generalbundeswaltschaft habe der Abschiebung zugestimmt, da der Mann wenig später hätte freigelassen werden müssen. "Deshalb kann ich durchaus nachvollziehen, dass man in dieser Güterabwägung gesagt hat: außer Landes", sagte Seehofer.

Bilel Bin A. war den deutschen Sicherheitsbehörden schon vor dem Anschlag in Berlin als Islamist und Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aufgefallen. Im November 2015 wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Jahr später, kurz vor dem Anschlag, lief die Fahndung aus. Dass Ben A. ungefährlich war, musste allerdings bald wieder bezweifelt werden. Am Tag vor dem Anschlag am Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden, traf Ben A. sich mit dem Attentäter Amri in einem Schnellimbiss. Später fand man auf seinem Mobiltelefon Fotos vom Breitscheidplatz. Trotz der Hinweise konnte dem Tunesier keine Mittäterschaft nachgewiesen werden. Mit Zustimmung der Generalbundesanwaltschaft wurde er am 1. Februar 2017 abgeschoben - und das, obwohl der Fall nicht ausermittelt war.

Seither kursieren immer wieder Mutmaßungen, bei Ben A.s Abschiebung sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Zuletzt legte das Magazin Focus die Vermutung nahe, Ben A. sei ein V-Mann des marokkanischen Geheimdienstes gewesen, der aus Amris Umfeld berichtete. Um ihn vor Strafverfolgung zu schützen, hätten sich deutsche und marokkanische Behörden auf eine schnelle Abschiebung verständigt. Focus zitierte aus einer E-Mail der Bundespolizei, wonach "seitens der Sicherheitsbehörden und des Bundesinnenministeriums" ein hohes Interesse bestehe, Bilel Ben A. auszufliegen. Zudem, so der Bericht weiter, hielten deutsche Behörden Fotos und ein Video zurück. Darauf sei zu sehen, wie ein Mann mit blauen Gummihandschuhen am Ort des Attentats einen Passanten mit einem Kantholz niederschlage, um Amri die Flucht zu ermöglichen. Der Mann habe Bilel Ben A. ähnlich gesehen.

Bundesinnenminister Seehofer wies die Vertuschungsvorwürfe am Donnerstag zurück. "Nach zwei Vernehmungen des Ben A. als Beschuldigter lagen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er zur Aufklärung der Anschuldigungen würde beitragen können oder wollen", sagte er. Da man seine Freilassung für unvermeidlich gehalten habe, sei es nachvollziehbar gewesen, den gefährlichen Mann abzuschieben. Weder Verfassungsschutz noch Bundesnachrichtendienst oder Bundeskriminalamt hätten Erkenntnisse, dass A. "in irgendeiner Form" für den marokkanischen Geheimdienst arbeite, sagte Seehofer. Richtig sei, dass vor dem Anschlag in Berlin aus Marokko vor Anis Amri gewarnt wurde. Einen Bezug zu Ben A. aber sei den Schreiben "nicht zu entnehmen". Der geheimnisvolle Mann mit den blauen Handschuhen sei ein "tatunbeteiligter Ersthelfer" am Breitscheidplatz gewesen. Und das Video? Sei von schlechter Qualität und liege dem Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags vor. Der Ausschuss will Ben A. gern vernehmen, in Berlin oder im Ausland. Wo der Tunesier allerdings stecke, so Seehofer, sei ihm "momentan" nicht bekannt.