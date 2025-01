Ein Wäldchen in unmittelbarer Nähe des Braunkohle-Tagebaus Hambach darf ab sofort gerodet werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster am Dienstag per Eilentscheidung erlaubt. In dem sechs Hektar großen Waldstück westlich von Köln protestieren seit Wochen Klimaaktivisten gegen ein Fällen der Bäume, weil davon geschützte Tierarten wie die Bechsteinfledermaus betroffen wären. Das Gelände gehört dem Energieunternehmen RWE. Beobachter erwarten, dass die Polizei das sogenannte „Sündenwäldchen“ in unmittelbarer Nähe des Hambacher Forst noch im Februar räumen wird. Die weniger als einhundert Waldbesetzer planen, sich dem zu widersetzen.