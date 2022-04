Der letzte Landwirt in dem Ort Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler hat seinen Hof und die damit direkt verbundenen Flächen an den Betreiber des Tagebaus RWE verkauft. Das bestätigten seine Anwältin Roda Verheyen und die RWE am Montag. Vor einer Woche hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster entschieden, dass RWE das Grundstück abbaggern darf. Damit ist ein lange dauernder juristischer Konflikt geklärt: Der Abbau von Braunkohle kann hier weitergehen. Die Anwältin erklärte, ihr Mandant Eckardt Heukamp habe schweren Herzens die Niederlage angenommen. In Lützerath, einem Ortsteil der Stadt Erkelenz am Rand des Tagebaus, stehen nur noch wenige Gebäude. Seit Monaten leben Klimaaktivisten in Zelten, Wohnwagen und verlassenen Häusern. Sie wollen verhindern, dass das Gelände für den Braunkohletagebau abgebaggert wird. Für den 23. April ist eine große Demonstration an dem Ort geplant.