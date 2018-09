19. September 2018, 17:50 Uhr Braunkohlerevier in NRW Reporter stirbt nach Absturz von Hängebrücke im Hambacher Forst

Im rheinischen Braunkohlerevier Hambacher Forst ist ein Journalist aus großer Höhe abgestürzt.

Der Mann sei offenbar über eine Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gelaufen und dabei durch die Brücke gebrochen, sagte ein Polizeisprecher.

Seit vergangenem Donnerstag wird der seit sechs Jahren besetzte Hambacher Forst von den Behörden geräumt.

Von Jana Stegemann , Düsseldorf

Im besetzten Hambacher Forst zwischen Aachen und Köln ist ein Journalist und Blogger aus großer Höhe abgestürzt und tödlich verletzt worden. Der junge Mann war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag im Baumdorf "Beechtown" über eine Verbindungs-Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gelaufen, dabei kurz vor einem Baumhaus eingebrochen und etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Er habe seit längerem das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern im besetzten Wald auf seinem Blog dokumentiert, sagte ein Polizeisprecher bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Rande des Waldes. Rettungs- und Polizeikräfte hätten nach dem Absturz vergeblich Erste Hilfe geleistet. Der Polizeisprecher sagte, zur Zeit des Unglücks "fanden keine polizeilichen Maßnahmen in der Nähe der Unglücksstelle und am genannten Baumhaus statt". Alle Arbeiten zur Räumung im Hambacher Forst seien nach dem Absturz sofort eingestellt worden.

Die Aktivisten von "Hambi bleibt" betrauern auf ihrem Blog den Tod des Mannes, dort heißt es: "EIn Freund, der uns seit längerer Zeit im Wald journalistisch begleitet, ist heute von einer über 20 m hohen Hängebrücke in Beechtown gefallen und gestorben." Laut Blogeintrag sei das SEK (Spezialeinsatzkommando) kurz vor dem Absturz des Mannes gerade dabei gewesen, einen Aktivisten in der Nähe festzunehmen. Der Blogger sei über die Hängebrücke auf dem Weg dorthin gewesen, um näher an das Geschehen zu kommen, schreiben die Aktivisten.

Umweltschützer protestieren im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen seit sechs Jahren dagegen, dass der Energiekonzern RWE im kommenden Herbst weite Teile des Forstes abholzen will, um weiter Braunkohle baggern zu können. Der Wald gilt als Symbol des Widerstands gegen die Kohle und die damit verbundene Klimabelastung. Seit vergangenem Donnerstag wird der Wald von den Behörden mit einem massiven Polizeiaufgebot geräumt. Die meisten der 51 Baumhäuser waren bereits innerhalb der ersten Tage geräumt und abgebaut.

Aus Sicht von RWE ist die Abholzung des Hambacher Forsts unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Vor Beginn der Kohleförderung war der Wald 4100 Hektar groß; nach Angaben des Tagebau-Betreibers RWE Power wurden bislang 3900 Hektar für den Kohleabbau gerodet, nun soll ab Oktober noch einmal gut die Hälfte des verbliebenen Waldes abgeholzt werden. Der Wald hat nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine 12 000 Jahre lange Geschichte.

Mit Material der dpa