3. September 2018, 18:54 Uhr Braunkohlegegner "Ein zweites Hamburg"

NRW-Innenminister Reul warnt vor einer Eskalation im Hambacher Forst. Der Wald an dem Braunkohle-Tagebau ziehe "extrem gewaltbereite Linksextremisten" an.

Von Christian Wernicke , Düsseldorf

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul befürchtet eine Eskalation der Gewalt im Hambacher Forst. Der Wald am Rande des umstrittenen Braunkohle-Tagebaus westlich von Köln ziehe längst "extrem gewaltbereite Linksextremisten aus allen Teilen Europas an", sagte der CDU-Politiker am Montag. Reul warnte, ein Teil der Protestszene wolle aus dem Hambacher Forst "ein zweites Hamburg machen" und suche die Konfrontation wie am Rande des G-20-Gipfels im vorigen Jahr in der Hansestadt. In den vergangenen Tagen war es wiederholt zu Angriffen auf Polizisten und Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE gekommen. Zugleich ging am Wochenende ein Fahrzeug der lokalen Anti-Kohle-Initiative "Buirer für Buir" in Flammen auf. Die Tagebau-Kritiker vermuten einen Brandanschlag.

RWE hat das Recht, von 1. Oktober an weite Teile des noch etwa 200 Hektar großen Waldes zu roden. Ministerpräsident Armin Laschet hatte es vorige Woche ausdrücklich abgelehnt, in dem Streit zu vermitteln. Auch die SPD im Land trägt den Beschluss zur Abholzung mit.

Im Hambacher Forst befinden sich nach vorläufiger Schätzung der NRW-Sicherheitsbehörden um die hundert "zumeist gewaltorientierte" Besetzer, die zum Teil in Baumhäusern leben. Sicherheitskreise in Düsseldorf sehen neben einem breiten zivilen und gewaltfreien Widerstand von Umweltgruppen den Einfluss der "Interventionistischen Linken" wachsen. Darunter befänden sich bekannte, gewaltbereite Straftäter. Manche Aktivisten seien aus Skandinavien, Frankreich, Großbritannien, Polen, den Niederlanden und der Schweiz angereist. "Die wollen nicht Bäume schützen, die wollen den Staat abschaffen", sagte Reul. Sein Ministerium präsentierte am Montag eine Sammlung im Wald sichergestellter Objekte, darunter Zwillen mit Stahlkugeln, Eisenstangen, Äxte, Messer und eine Machete.

Innerhalb weniger Tage seien sieben Polizisten Opfer von Gewalttaten geworden

Umweltgruppen wie die Bürgerinitiative "Buirer für Buir" (BfB) haben sich wiederholt gegen jede Gewalt ausgesprochen. Am Mittwoch will die Gruppe einen Dialog zwischen Polizei und Waldbesetzern zur Deeskalation moderieren. Ausdrücklich nicht eingeladen hat BfB einen Vertreter von RWE. Zur Begründung heißt es, der Stromkonzern solle zuvor einem Rodungs-Moratorium während der Verhandlungen in der sogenannten "Kohle-Kommission" in Berlin zustimmen. Das lehnen RWE und die Landesregierung jedoch strikt ab.

Die Polizei hat den Wald sowie eine dreimal so große Zone um den Hambacher Forst bereits am 26. August als "gefährlichen Ort" eingestuft. Seit dem vorigen Wochenende hat die NRW-Polizei ihre Kontrollen merklich verschärft. In der "gefährlichen Zone" können jederzeit die Personalien von Passanten geprüft werden. Auch werden alle Fahrzeuge, die zum Wald fahren, systematisch durchsucht, um etwa die Lieferung von Baumaterialien oder potenziellen Waffen wie Messer oder Benzin an die Waldbesetzer zu verhindern.

Anlass für die Maßnahme, so die Polizei, war ein Vorfall am 25. August: Am Abend dieses Tages war ein Polizist von einem Stein getroffen worden und bewusstlos zusammengebrochen. Innerhalb weniger Tage seien insgesamt sieben Polizisten Opfer von Gewalttaten geworden. Am Sonntag zündeten mehrere Vermummte eine selbstgebaute Barrikade an und bewarfen Polizisten und RWE-Mitarbeiter mit Steinen.

Völlig friedlich verlief am Sonntag ein "Waldspaziergang" von mehr als 400 Braunkohlegegnern. Die Aktivisten erreichten im Gespräch mit der Polizei, dass der Maler Helge Hommes eine Serie großflächiger Baumbilder im Wald fertigstellen durfte. Noch am Freitag hatte die Polizei die Leinwände, Pinsel und Ölfarben von Hommes zurückgewiesen, weil Gewalttäter aus den Holzrahmen etwa Speere anfertigen könnten.