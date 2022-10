Klimaschützer haben in Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler gegen das geplante Abbaggern des Ortes demonstriert. Die Protestaktion am Sonntag wurde als Dorf-Spaziergang organisiert, der wiederholt werden soll. Zu den Organisatoren gehört die Initiative "Alle Dörfer bleiben". Ein Sprecher schätzte die Teilnehmerzahl auf 200 bis 300, ein dpa-Reporter vor Ort auf etwa 150. Auf Plakaten war zu lesen: "Hier entscheidet sich auch, ob unser Planet überlebt" oder "Keine Kohle für RWE - Lützi bleibt". Die Polizei begleitete den Spaziergang nicht. In dem aus wenigen Häusern bestehenden Weiler an der Kante des großen Tagebaus leben seit mehr als einem Jahr Aktivisten, die verhindern wollen, dass der Ort für die darunter liegende Braunkohle verschwindet.