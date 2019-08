Angesichts der verheerenden Waldbrände in Brasilien will die Regierung das Abbrennen von Flächen während der Trockenzeit verbieten. Für einen Zeitraum von 60 Tagen sollen zunächst keine Feuer mehr gelegt werden dürfen, heißt es brasilianischen Medienberichten vom Mittwoch (Ortszeit) zufolge in einem entsprechenden Dekret. Ausnahmen sollen aber für indigene Gemeinden gelten, die Selbstversorger seien. Das Dekret sollte am Donnerstag im Amtsblatt veröffentlicht werden. Beobachter halten das Dekret für ein Ablenkungsmanöver, da es schon strenge Gesetze zu Waldschutz und Brandrodung gebe, sie aber nicht immer angewendet würden. Das ganze Amazonasgebiet leidet derzeit unter Waldbränden. Nach jüngsten Angaben der brasilianischen Weltraumagentur INPE ist die Zahl der Feuer und Brandrodungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77 Prozent gestiegen.