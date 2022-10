Wahlen in Brasilien:Zurück in die Zukunft

Von Christoph Gurk, Rio de Janeiro

Und dann auf einmal: frenetischer Jubel. Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr. In Cinelândia, einem Innenstadtviertel von Rio de Janeiro, haben sich auf dem Platz vor dem prächtigen Opernhaus die Anhänger des linken Kandidaten Lula da Silva versammelt. Viele haben Fahnen mitgebracht, ein paar auch ihre Kinder, die Luft ist stickig, Straßenhändler verkaufen Dosenbier und Caipirinha.

Vorne, auf einer Leinwand, wird live die Auszählung der Stichwahl um das brasilianische Präsidentenamt übertragen und nun, nach fast drei Stunden, steht ein Sieger fest: Luiz Inácio Lula da Silva wird neues Staatsoberhaupt von Brasilien. Böller krachen, Feuerwerkskörper erleuchten den Nachthimmel. "Lula, Lula", singen die Menschen und "Bolsonaro raus". Umarmungen, Freudentränen. Und dennoch: Es ist auch ein bisschen Enttäuschung mit dabei.

Rund 50,9 Prozent der Stimmen hat Lula da Silva bekommen, insgesamt mehr als 60 Millionen Menschen haben den linken Ex-Präsidenten gewählt, der nun auch wieder neuer Staatschef wird. Gleichzeitig aber haben auch über 58 Millionen Menschen für seinen Kontrahenten gestimmt, den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro. 49,1 Prozent der Stimmen hat er bekommen, die beiden Kandidaten trennen damit weniger als zwei Prozentpunkte, ein Ergebnis, das viel knapper ist, als viele es sich erhofft hatten. Nun gibt es die Angst, dass zwar die Wahlen vorbei sind in Brasilien, der Kampf um das Präsidentenamt in Südamerikas größter Demokratie aber gerade erst begonnen hat.

Staatschefs aus der ganzen Welt gratulierten Lula da Silva

Knapp eine Stunde nach Ende der Auszählung und dem Bekanntwerden seines Sieges trat Lula da Silva in São Paulo vor jubelnde Anhänger. Der 77-Jährige versprach, das Land wieder zu Frieden und Harmonie zurückzuführen. "Ich will für alle Brasilianer regieren, nicht nur für die, die mich gewählt haben". Staatschefs aus der ganzen Welt gratulierten Lula da Silva, ebenso wie einflussreiche Politiker aus Brasilien, darunter auch solche aus dem Lager von Präsident Jair Bolsonaro. Von ihm persönlich gab es bis zum späten Abend keinerlei Reaktion. Es bleibt damit unklar, ob der rechte Politiker die Wahl anerkennen wird, oder nicht. All das trägt zu einer weiteren Verschlechterung der ohnehin schon extrem angespannten Stimmung im Land bei.

Schon im Vorfeld galt die Wahl als wichtigste seit Brasilien vor rund vier Jahrzehnten zur Demokratie zurückgekehrt ist. Denn mit den beiden Kandidaten standen sich nicht nur zwei der prägendsten politischen Figuren in der jüngeren Geschichte des Landes gegenüber, sondern letztendlich auch zwei Welten.

Lula da Silva hat schon einmal das Land regiert, von 2003 bis 2010. Damals erlebte die brasilianische Wirtschaft einen unbeschreiblichen Boom, verursacht vor allem auch durch die hohe Nachfrage nach Rohstoffen auf den Weltmärkten. Die linke Regierung steckte viel Geld in den Bau von Schulen und Straßen, Millionen Brasilianer schafften es aus der Armut. Gleichzeitig aber verschwanden auch riesige Beträge in den Taschen korrupter Politiker.

Lula da Silva verließ sein Amt als eines der beliebtesten Staatsoberhäupter in der Geschichte seines Landes, bald aber wurden auch gegen ihn persönlich Bestechungsvorwürfe laut. 2017 wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe wegen Geldwäsche verurteilt, Lula da Silva wies alle Vorwürfe von sich und sprach von einem politischen Prozess. Tatsächlich verhinderte die Verurteilung seine Kandidatur bei den Wahlen 2018, eineinhalb Jahr später hob ein Gericht die Urteile wieder auf.

Ein beispielloses Comeback

Für den 77-Jährigen bedeutet sein Sieg vom Sonntag ein beispielloses Comeback. "Sie haben versucht, mich lebendig zu begraben, aber nun bin ich wieder hier", sagte er. Viele seine Anhänger hoffen, er könne das Land zurückführen in jene goldenen Jahre seiner ersten beiden Amtszeiten. Seitdem aber hat sich die weltpolitische Lage verändert, ein erneuter Rohstoffboom ist nicht in Sicht, gleichzeitig ist Brasiliens Wirtschaft angeschlagen, Millionen Menschen leiden Hunger und dazu ist das Land auch noch tief gespalten. Denn so sehr Lula da Silva auch von seinen Anhängern verehrt wird, so groß ist in Teilen der Bevölkerung gleichzeitig aber auch der Hass auf das neue Staatsoberhaupt.

Geschürt hat diesen vor allem auch ein Mann: Jair Bolsonaro. Während seiner Regierungszeit haben evangelikale Kirchen und die Agrarindustrie stark an Einfluss gewonnen. Bolsonaro hat das eigentlich strenge Waffenrecht im Land gelockert und Umweltschutzbehörden geschwächt. Im Amazonasregenwald nahmen daraufhin die Abholzung und illegaler Bergbau stark zu. Während der Corona-Pandemie verharmloste das Staatsoberhaupt die Gefahren durch das Virus und warnte vor den angeblichen Nebenwirkungen von Impfstoffen. Kritiker geben ihm darum eine Mitschuld an den fast 700 000 Corona-Toten im Land.

Als dann auch noch die Inflation stark zunahm, sah es lange so aus, als könnte Lula da Silva die Wahlen bereits im ersten Durchgang gewinnen. Im den Monaten vor der Abstimmung erhöhte die rechte Regierung dann aber Hilfszahlungen für Millionen bedürftiger Brasilianer und senkte die Preise von Treibstoff und Gas. Die Inflation sank, der Abstand zwischen den beiden Kandidaten wurde immer kleiner und der Wahlkampf immer schmutziger.

Falschnachrichten von Pädophilie bis Kannibalismus

In live im TV übertragenen Fernsehdebatten beschimpften sich die beiden Politiker als Lügner, Dieb und Diktator. Zitate wurden aus dem Kontext gerissen und Falschnachrichten verbreitet, die von Pädophilie bis zu Satanismus und Kannibalismus reichten. Immer wieder kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der beiden Kandidaten, es gab Verletzte und auch Tote und noch am Abend vor der Abstimmung verfolgte eine Abgeordnete aus dem Lager von Jair Bolsonaro in São Paulo mit der Pistole in der Hand einen Mann, dem sie vorwarf, sie beschimpft und auch geschubst zu haben.

Am Wahltag selbst sorgten dann Meldungen für große Aufregung, nach denen die dem rechten Präsidenten nahestehende Autobahnpolizei vermehrt Busse mit Wählern aufhalten würde, vor allem im Nordosten des Landes, wo es viele Anhänger des linken Kandidaten Lula da Silva gibt. Weitere Probleme aber blieben aus und um Punkt 17 Uhr Ortszeit in der Hauptstadt Brasília schlossen im ganzen Land die Stimmlokale. Brasilien verfügt bereits seit Jahrzehnten über ein elektronisches Wahlsystem, Millionen Menschen verfolgten live im Fernsehen und im Internet den Fortgang der Auszählung. Zunächst lag Jair Bolsonaro in Führung, gegen 18.45 Uhr aber überholte Lula da Silva dann erstmals den rechten Amtsinhaber und baute in der Folge seinen Vorsprung langsam immer weiter aus.

Nun, nachdem der Sieg des linken Politikers feststeht, stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Denn in den einzelnen Bundestaaten und im Parlament haben rechte Kandidaten wichtige Ämter und Sitze gewonnen. Es wird somit nicht leicht werden für Lula da Silva, Mehrheiten für seine Politik zu gewinnen.

Und dann ist da auch noch Jair Bolsonaro: "Nur Gott holt mich aus dem Amt", hat der aktuelle rechte Präsident in den vergangenen Monaten immer wieder erklärt. Dazu hat er auch öffentlich das Wahlsystem in Frage gestellt. Nun könnte er versuchen, das Ergebnis der Abstimmung vom Sonntag anzuzweifeln, im schlimmsten Fall könnte es auch zu Gewalt durch radikale Anhänger kommen, von denen sich einige in den vergangenen Jahren bewaffnet haben.

Und Bolsonaro? Ins Bett gegangen

Nachdem über Stunden spekuliert worden war, ob der Amtsinhaber sich nicht doch noch zu Wort melden würde, hieß es dann am späten Abend aus Kreisen des rechten Politikers, Jair Bolsonaro sei ins Bett gegangen. Während der aktuelle Präsident also schlief, feierten die Anhänger seines frisch gewählten Nachfolgers in Rio de Janeiro und vielen anderen Städten des Landes die ganze Nacht.