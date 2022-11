Ein Demonstrant schwenkt eine brasilianische Flagge, während LKW-Fahrer und Anhänger von Präsident Jair Bolsonaro die Straße 491 mit einer brennenden Barrikade blockieren, um gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen am 31. Oktober in Varginha, Brasilien, zu protestieren.

Von Christoph Gurk, Rio de Janeiro

Es ist eine bittere Ironie des Schicksals, dass nun ausgerechnet das Schweigen von Jair Bolsonaro vielen Menschen in Brasilien Angst macht. Am Sonntag hat das Land einen neuen Präsidenten gewählt, der rechte Amtsinhaber schrappte mit nur ein paar wenigen Prozentpunkten an einer Wiederwahl vorbei: 49,1 Prozent der Stimmen bekam er, statt ihm gewann der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, er wird nun auch das neue Staatsoberhaupt von Brasilien.