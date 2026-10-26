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Präsidentschaftswahl in Brasilien„Lulas Armee“ hat den Sieg gesichert

Lesezeit: 5 Min.

Luiz Inacio Lula da Silva wird im Januar seine vierte Amtszeit als Präsident Brasiliens antreten.
Luiz Inacio Lula da Silva wird im Januar seine vierte Amtszeit als Präsident Brasiliens antreten.
Foto: Ricardo Moreira/Getty Images

Für Amtsinhaber da Silva war es ein Wahlerfolg auf den letzten Metern: Im ersten Durchgang lag der rechtsgerichtete Bolsonaro vorn. Doch das mobilisierte dessen Gegner, vor allem im Internet.

Von Jan Heidtmann, São Paulo

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„Ordem e Progresso“, Ordnung und Fortschritt, dieses Motto Brasiliens steht in großen Leuchtschrift-Lettern über der Szenerie, die sich unten auf der Avenida Paulista abspielt. Zumindest der erste Teil der Losung wirkt wie eine ironische Anmerkung auf das, was sich am späten Sonntagabend auf der wichtigsten Magistrale São Paulos abspielt.

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