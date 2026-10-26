Für Amtsinhaber da Silva war es ein Wahlerfolg auf den letzten Metern: Im ersten Durchgang lag der rechtsgerichtete Bolsonaro vorn. Doch das mobilisierte dessen Gegner, vor allem im Internet.

„Ordem e Progresso“, Ordnung und Fortschritt, dieses Motto Brasiliens steht in großen Leuchtschrift-Lettern über der Szenerie, die sich unten auf der Avenida Paulista abspielt. Zumindest der erste Teil der Losung wirkt wie eine ironische Anmerkung auf das, was sich am späten Sonntagabend auf der wichtigsten Magistrale São Paulos abspielt.