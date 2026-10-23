Zum Hauptinhalt springen

BrasilienEine Wahl, die üble Erinnerungen weckt

Lesezeit: 3 Min.

Kein Interesse an inhaltlicher Auseinandersetzung: Flávio Bolsonaro (li.) und Luiz Inácio Lula da Silva bei einem TV-Duell.
Kein Interesse an inhaltlicher Auseinandersetzung: Flávio Bolsonaro (li.) und Luiz Inácio Lula da Silva bei einem TV-Duell.
Foto: Jean Carniel/REUTERS

Wer wird Brasiliens neuer Präsident? Amtsinhaber Lula da Silva und Flávio Bolsonaro liefern sich ein äußerst knappes Rennen. Dass der Sohn des ultrarechten Ex-Präsidenten gewinnen könnte, verängstigt nicht nur Indigene.

Von Jan Heidtmann, São Paulo

SZ bei Google bevorzugen

Wenige Tage vor der Wahl greift in Brasilien die Angst um sich. Vor allem Führer indigener Völker im Amazonas gehören zu denen, die ihre Befürchtungen offen formulieren. Denn die Erinnerung an die destruktive Ära von Präsident Jair Bolsonaro sei noch sehr lebendig, sagen sie. Der 71-Jährige war zwischen 2018 und 2022 Staatschef, jetzt möchte sein Sohn Flávio nächster Präsident Brasiliens werden.

Zur SZ-Startseite

Brasilien
:Ihr Kandidat ist Bolsonaro, ihr Feindbild der Feminismus

In Brasilien wählten Frauen bislang eher links. Jetzt aber begeistern sich viele für ein extrem rechtes Weltbild. Warum ausgerechnet weibliche Wähler Flávio Bolsonaro zur Macht verhelfen könnten.

SZ PlusVon Jan Heidtmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite