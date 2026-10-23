Wer wird Brasiliens neuer Präsident? Amtsinhaber Lula da Silva und Flávio Bolsonaro liefern sich ein äußerst knappes Rennen. Dass der Sohn des ultrarechten Ex-Präsidenten gewinnen könnte, verängstigt nicht nur Indigene.

Wenige Tage vor der Wahl greift in Brasilien die Angst um sich. Vor allem Führer indigener Völker im Amazonas gehören zu denen, die ihre Befürchtungen offen formulieren. Denn die Erinnerung an die destruktive Ära von Präsident Jair Bolsonaro sei noch sehr lebendig, sagen sie. Der 71-Jährige war zwischen 2018 und 2022 Staatschef, jetzt möchte sein Sohn Flávio nächster Präsident Brasiliens werden.