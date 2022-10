Brasiliens ehemaliger und zukünftiger Präsident: Luiz Inacio Lula da Silva spricht am Tag der Stichwahl in Sao Paulo, Brasilien.

Der linke Politiker, der noch vor drei Jahren wegen Korruptionsvorwürfen in einer Gefängniszelle saß, feiert ein dramatisches Comeback. In der Stichwahl am Sonntag besiegt er den rechtspopulistischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro mit weniger als zwei Prozentpunkten Vorsprung.

Von Claudia Koestler

Luiz Inacio "Lula" da Silva hat am Sonntag die Stichwahl in Brasilien für sich entscheiden können - allerdings denkbar knapp: 50,90 Prozent der Stimmen entfielen auf den linken ehemaligen Präsidenten, der nun auch der neue brasilianische Staatschef wird. Sein Kontrahent und gegenwärtiger Amtsinhaber, der rechtspopulistische Jair Bolsonaro, konnte 49,10 Prozent der Stimmen hinter sich versammeln.

Mehr als 156 Millionen Brasilianer waren aufgerufen, das Staatsoberhaupt der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas in einer Stichwahl zu bestimmen, nachdem keiner von ihnen bei den Parlamentswahlen am 2. Oktober genügend Unterstützung für einen Gesamtsieg erhalten hat. Nun entschieden sich mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte für Lula, für Bolsonaro hingegen etwas mehr als 58 Millionen. Die Wahl zwischen Amtsinhaber Bolsonaro und dem ehemaligen Präsidenten Lula hatte sich in den vergangenen Monaten zur wichtigsten Wahl des Landes seit der Rückkehr zur Demokratie vor fast vier Jahrzehnten entwickelt.

Detailansicht öffnen Anhänger jubeln während einer Wahlkampfveranstaltung für den ehemaligen Präsidenten Luiz Inacio "Lula" da Silva, der im Hintergrund als lebensgroße Papp-Figur zu sehen ist. (Foto: Matias Delacroix/AP)

Detailansicht öffnen Nach seiner Stimmabgabe zeigte sich Lula siegessicher. (Foto: Andre Penner/AP)

Nachdem die Wahllokale am Sonntag um 17 Uhr Ortszeit geschlossen hatten, blieb es bis zum mathematisch eindeutigen Ergebnis drei Stunden später ein nervenaufreibendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Zunächst lag Bolsonaro in Führung, bis etwa 70 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Bolsonaro hat vor allem seine Ergebnisse in Sao Paulo, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Brasiliens, verbessert. Auch in Minas Gerais, dem zweitbevölkerungsreichsten Bundesstaat, den Lula in der ersten Runde für sich entscheiden konnte, hatte er nun einen hauchdünnen Vorsprung.

In den verarmten Bundesstaaten im Nordosten Brasiliens hat hingegen der ehemalige Präsident Lula einen großen Vorsprung herausarbeiten können. Zwei Stunden nach der Schließung der Wahllokale hatte dann Lula 50,4 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 49,7 Prozent, wie das Wahlgericht in Brasilia mitteilte. Der hauchdünne Vorsprung sollte schließlich bis zum Ende der Stimmenauszählung halten.

Detailansicht öffnen Anhänger des Kandidaten der linken Arbeiterpartei (PT) Lula feiern nach dem Ende der Stimmauszählung. (Foto: Caio Guatelli/afp)

Die politischen Spannungen im Vorfeld der Wahl waren hoch, mit Anschuldigungen und Fehlinformationen auf beiden Seiten des Wahlkampfes. Zudem sind beide politisch sehr unterschiedlich: Lula ist ein linker ehemaliger Gewerkschaftsführer, Bolsonaro ist ein Rechtspopulist und ehemaliger Armeechef. Seine Kritiker werfen ihm vor, die Covid-Pandemie falsch gehandhabt zu haben und eine zügellose Abholzung des Amazonasgebiets zuzulassen.

Detailansicht öffnen Anhänger von Jair Bolsonaro mit einem Papp-Aufsteller ihres Kandidaten von der Liberalen Partei (PL) während der Stimmenauszählung in Barra de Tijuca. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

Der 67-jährige Bolsonaro, dessen Stil häufig mit dem von Donald Trump verglichen wird, genießt hingegen große Unterstützung in der mächtigen brasilianischen Agrarindustrie und der evangelikalen Gemeinde. Er versprach, christliche Werte in die obersten Ebenen der Macht zu bringen und gleichzeitig bürokratische Hürden abzubauen, um das Wachstum anzukurbeln.

Lula verspricht, den Hunger zu beenden

Lula, Brasiliens Präsident von 2003 bis 2010, strebt hingegen ein politisches Comeback an, nachdem er in mehrere Korruptionsskandale verwickelt war. Im Jahr 2017 wurde er zu neun Jahren Gefängnis verurteilt und saß zwischen 2018 und 2019 580 Tage im Gefängnis. Das Urteil wurde zwar später aufgehoben, aber viele Brasilianer halten ihn bis heute für einen korrupten Politiker.

Als ehemaliger Metallarbeiter und Gewerkschaftsführer wurde er während der Streiks in den 1970er-Jahren bekannt, als die Arbeiter höhere Löhne forderten und damit den brasilianischen Militärmachthabern trotzten. Als er an die Macht kam, versprach er einen Wandel. Mit Hilfe der hohen Rohstoffpreise gab er die Gewinne für Bereiche wie Hochschulbildung und Sozialprogramme aus, die dazu beitrugen, Millionen von Brasilianern aus der Armut zu befreien.

Der 77-Jährige warb nun mit der Erinnerung an den Wohlstand des Landes unter seiner Präsidentschaft und versprach, die tiefe Spaltung des Landes zu überwinden und den Hunger zu beenden.