Der brasilianische Wahlverlierer Flávio Bolsonaro hat sich trotz eines Ausreiseverbots in die USA abgesetzt. Er traf am Mittwoch mit seiner Familie in Miami ein. Aufnahmen von Reuters-TV zeigten, wie Bolsonaro, seine Frau und seine beiden Töchter einen Privatjet verließen und sich zum Gebäude des Flughafens Miami-Opa Locka begaben. Die US-Regierung hatte der Familie Einreisevisa in Aussicht gestellt. Mit seiner Flucht in mehreren Etappen über Argentinien und Ecuador widersetzte sich Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs Brasiliens, seine Reisepässe abzugeben. Gegen den Politiker wird wegen Geldwäsche ermittelt. Bolsonaro weist die Vorwürfe zurück.