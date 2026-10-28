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MiamiFlávio Bolsonaro in den USA gelandet

Der brasilianische Wahlverlierer Flávio Bolsonaro bei seiner Ankunft in Miami.
Der brasilianische Wahlverlierer Flávio Bolsonaro bei seiner Ankunft in Miami.
Joe Raedle/Getty Images via AFP

Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl ist laut Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet.

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Der brasilianische Wahlverlierer Flávio Bolsonaro hat sich trotz eines Ausreiseverbots in die USA abgesetzt. Er traf am Mittwoch mit seiner Familie in Miami ein. Aufnahmen von Reuters-TV zeigten, wie Bolsonaro, seine Frau und seine beiden Töchter einen Privatjet verließen und sich zum Gebäude des Flughafens Miami-Opa Locka begaben. Die US-Regierung hatte der Familie Einreisevisa in Aussicht gestellt. Mit seiner Flucht in mehreren Etappen über Argentinien und Ecuador widersetzte sich Bolsonaro einer Anordnung des Obersten Gerichtshofs Brasiliens, seine Reisepässe abzugeben. Gegen den Politiker wird wegen Geldwäsche ermittelt. Bolsonaro weist die Vorwürfe zurück.

Bolsonaro hatte am vergangenen Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva verloren. Lula wirft der Regierung in Washington vor, mit der Bolsonaro-Familie zu paktieren, um diese wieder an die Macht zu bringen. Er nannte die Flucht beschämend.

© SZ/dpa/Reuters/berj - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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