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BrasilienEr gilt als Retter der Demokratie. Und auch als Gefahr für dieselbe

Lesezeit: 2 Min.

Alexandre de Moraes, 57, ist Richter am Obersten Gerichtshof in Brasilien.
Alexandre de Moraes, 57, ist Richter am Obersten Gerichtshof in Brasilien.
Adriano Machado/Reuters

Alexandre de Moraes ist einer der obersten Richter – und der Erzfeind der Bolsonaros. Also einer der Guten? Na ja, zumindest  agiert er oft wenig zimperlich. Und dann ist da noch dieser Korruptionsskandal.

Von Jan Heidtmann

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Es war bemerkenswert still geworden um Alexandre de Moraes – bis zum vergangenen Montag. Da stoppten Bundespolizisten den Politiker Flávio Bolsonaro vor dem Haus seines Vaters in Brasília, um ihm eine gerichtliche Anweisung zu übergeben: Der gescheiterte brasilianische Präsidentschaftskandidat müsse seinen Reisepass innerhalb von 24 Stunden abgeben. Gezeichnet: Alexandre de Moraes, 57, Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens.

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