Alexandre de Moraes ist einer der obersten Richter – und der Erzfeind der Bolsonaros. Also einer der Guten? Na ja, zumindest agiert er oft wenig zimperlich. Und dann ist da noch dieser Korruptionsskandal.

Er gilt als Retter der Demokratie. Und auch als Gefahr für dieselbe

Es war bemerkenswert still geworden um Alexandre de Moraes – bis zum vergangenen Montag. Da stoppten Bundespolizisten den Politiker Flávio Bolsonaro vor dem Haus seines Vaters in Brasília, um ihm eine gerichtliche Anweisung zu übergeben: Der gescheiterte brasilianische Präsidentschaftskandidat müsse seinen Reisepass innerhalb von 24 Stunden abgeben. Gezeichnet: Alexandre de Moraes, 57, Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens.