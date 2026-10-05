Damit gilt der Sohn des ehemaligen Präsidenten als Favorit für die Stichwahl Ende Oktober – und nicht Amtsinhaber Lula da Silva. Der Ausgang der Wahl ist auch weit über Brasilien hinaus bedeutsam.

Es war bereits neun Uhr, als Luiz Inácio Lula da Silva vor seine Gäste im Hotel Renaissance in São Paulo trat. Brasiliens Präsident und Spitzenkandidat der Linken hatte sich Zeit gelassen – aus gutem Grund. Denn das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien sah so ganz anders aus, als Lula da Silva erwartet hatte. „Ich gebe zu, ich war überzeugt, dass ich in der ersten Runde gewinnen würde“, sagte er äußerlich gut gelaunt, als er schließlich mit einem Megafon auf die Bühne trat.