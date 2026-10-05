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Präsidentschaftswahl in BrasilienFlávio Bolsonaro geht als Sieger aus der ersten Runde hervor

Lesezeit: 3 Min.

„Die Menschen wollen Veränderung“: Der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro wendet sich nach dem ersten Wahlgang an die Presse.
„Die Menschen wollen Veränderung“: Der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro wendet sich nach dem ersten Wahlgang an die Presse.
Foto: Buda Mendes/Getty Images

Damit gilt der Sohn des ehemaligen Präsidenten als Favorit für die Stichwahl Ende Oktober – und nicht Amtsinhaber Lula da Silva. Der Ausgang der Wahl ist auch weit über Brasilien hinaus bedeutsam.

Von Jan Heidtmann, São Paulo

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Es war bereits neun Uhr, als Luiz Inácio Lula da Silva vor seine Gäste im Hotel Renaissance in São Paulo trat. Brasiliens Präsident und Spitzenkandidat der Linken hatte sich Zeit gelassen – aus gutem Grund. Denn das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien sah so ganz anders aus, als Lula da Silva erwartet hatte. „Ich gebe zu, ich war überzeugt, dass ich in der ersten Runde gewinnen würde“, sagte er äußerlich gut gelaunt, als er schließlich mit einem Megafon auf die Bühne trat.

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SZ PlusVon Benedikt Peters

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