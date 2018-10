28. Oktober 2018, 23:31 Uhr Sieg in Stichwahl Ultrarechter Bolsonaro wird Präsident von Brasilien

Der Rechtsextremist Jair Bolsonaro hat die Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen

Der Ultrarechte Jair Bolsonaro hat die Präsidentenwahl in Brasilien gewonnen. Nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen lag er uneinholbar mit knapp 56 Prozent vor seinem linken Stichwahlgegner Fernando Haddad.

Der Wahlsieg des als "Tropen-Trump" titulierten Politikers könnte einen radikalen Politikwechsel in Brasilien nach sich ziehen.

Der frühere Fallschirmjäger will den Zugang zu Waffen erleichtern, wichtige Ministerien mit Militärs besetzen und wohl aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen.

Bei der entscheidenden Runde der Präsidentenwahl in Brasilien hat sich nach ersten Hochrechnungen der ultrarechte Politiker Jair Bolsonaro durchgesetzt. Er bekam bei der Stichwahl am Sonntag knapp 56 Prozent der gültigen Stimmen, dies bestätigte das Wahlamt. Der Kandidat der Arbeiterpartei, Fernando Haddad, erhielt demnach 44 Prozent.

Die Abstimmung gilt als Bewährungsprobe für die Demokratie in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, die von Politskandalen und wirtschaftlicher Misere gezeichnet ist. Bolsonaro, der von vielen als "Trump Brasiliens" bezeichnet wird, hatte im Wahlkampf mit frauenverachtenden, rassistischen und homophoben Äußerungen für Empörung gesorgt. Er hat zudem immer wieder Bewunderung für die Militärdiktatur von 1964 bis 1985 geäußert. Der frühere Fallschirmjäger will den Zugang zu Waffen erleichtern, wichtige Ministerien mit Militärs besetzen und möglicherweise aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen.

"Bala, Boi e Bíblia" (Kugel, Vieh, Bibel)

Bolsonaro spielt mit dem Gedanken, mehr Abholzung im Amazonasgebiet zuzulassen. Der riesige Regenwald ist der größte CO2-Speicher der Welt und für das Klima von großer Bedeutung. Zudem könnte er die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas näher an die USA heranführen und auf Distanz zu China gehen.

Bolsonaros Pläne, Homoehe und Abtreibung verbieten zu lassen, stoßen bei den vielen evangelikalen Christen in Brasilien auf große Zustimmung. Außerdem profitiert er von der Wut vieler Landsleute über die jüngsten Korruptionsskandale und die zunehmende Gewalt. Fast die gesamte Politelite ist in Schmiergeldaffären verwickelt. Obwohl er selbst seit fast drei Jahrzehnten in der Politik mitmischt und für neun verschiedene Parteien im Parlament saß, ist es ihm gelungen, sich als Anti-System-Kandidat zu präsentieren. Er gilt als Unterstützer der mächtigen Agrarlobby. Seine Ideologie wird als "Bala, Boi e Bíblia" (Kugel, Vieh, Bibel) beschrieben.

Er ging in Rio de Janeiro wählen. Wie im Fernsehen zu sehen war, trug er eine kugelsichere Weste und wurde zu seinem Schutz von zahlreichen Soldaten begleitet. Anfang September war Bolsonaro bei einer Kundgebung von einem geistig verwirrten Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Seine Anhänger feierten ihn am Sonntag mit Sprechchören und riefen "Mythos" und "Präsident".

Brasilien ist tief gespalten, und die Präsidentenwahl scheint diese Gräben noch vertieft zu haben. Im Wahlkampf kam es zu Übergriffen auf politische Gegner, die Sprache verrohte zunehmend. Bolsonaros Anhänger sehen in Haddad einen gefährlichen Kommunisten und die Linken in Bolsonaro einen skrupellosen Faschisten.

Haddads Arbeiterpartei, die tief verstrickt in die Schmiergeldaffäre war, regierte das Land von 2003 bis 2016. Der beschädigte Ruf der Partei ließ auch Haddads Wahlkampagne nicht recht vom Fleck kommen. Auch Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Haddads politischer Ziehvater, sitzt wegen Korruption im Gefängnis. In der ersten Runde der Wahl war Bolsonaro auf 46 Prozent gekommen und Haddad auf 29 Prozent.