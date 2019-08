4. August 2019, 18:36 Uhr Brasilien Vergiftetes Reservat

(Foto: Leo Ramirez/AFP)

Bei vielen Indigenen des in Nordbrasilien lebenden Yanomami-Stammes ist eine überdurchschnittlich hohe Quecksilber-Belastung nachweisbar. Wie das staatliche Gesundheitsinstitut Fiocruz am Wochenende mitteilte, waren bei einer Untersuchung mehr als die Hälfte der teilnehmenden Ureinwohner betroffen. In Brasiliens Yanomami-Reservat sollen Tausende illegale Goldsucher leben, die Quecksilber in die Flüsse leiten. Für die Studie wurden den Angaben zufolge Haarproben von 272 Yanomami analysiert. Quecksilber wirkt sich auf das Nerven-, Immun- sowie das Herz-Kreislauf-System aus. Auch Nieren und Leber werden geschädigt. Im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela leben rund 35 000 Yanomami (). Sie ernähren sich zu einem großen Teil von Flussfischen. Das 1992 eingerichtete Reservat gilt mit rund 10 Millionen Hektar als größtes Schutzgebiet für Ureinwohner weltweit. Die neue Regierung von Präsident Jair Messias Bolsonaro plant offenbar, die Goldförderung auf Indigenenland zu legalisieren. Ein Gesetzentwurf ist laut Medienberichten bereits fertig.