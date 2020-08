Von Christoph Gurk

Am Ende ging es nur versteckt im Kofferraum. Denn als am Sonntag ein kleines Mädchen zu einem Krankenhaus in der brasilianischen Millionenstadt Recife kam, warteten vor dem Eingang schon ultrareligiöse und rechtsextreme Gruppen, die verhindern wollten, dass bei der Zehnjährigen eine Abtreibung durchgeführt wird. Sie beteten laut, versuchten das Krankenhaus zu stürmen und blockierten Zugänge. Versteckt in einem Taxi und über einen Hintereingang musste das Mädchen in das Gebäude gebracht werden. Dabei habe sie, so erzählen es Unterstützer, die ganz Zeit ein Kuscheltier im Arm gehabt.