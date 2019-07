11. Juli 2019, 18:45 Uhr Brasilien Umstrittene Rentenreform verabschiedet

Von Christoph Gurk

Die umstrittene Rentenreform von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat eine erste große Hürde genommen. Im Parlament stimmte eine überraschend große Zahl von Abgeordneten für das Gesetzesvorhaben. Die Reform sieht vor, das Eintrittsalter auf 65 Jahre für Männer und 62 Jahre für Frauen anzuheben. Ausgenommen sind Berufsgruppen wie Bundespolizisten. Die Mindestbeitragszeit soll künftig 20 Jahre betragen und die Invalidenrente gekürzt werden.

Oppositionspolitiker kritisierten die Pläne derweil als sozial ungerecht. Schon in den vergangenen Wochen gab es Proteste gegen die befürchteten Rentenkürzungen, auch am Mittwoch demonstrierten Kritiker vor dem Parlament. Allerdings belegen Umfragen, dass mittlerweile ein Großteil der Brasilianer für eine Rentenreform ist. Bisher können sich viele schon mit Mitte 50 zur Ruhe setzen. Berufsgruppen wie Richter oder Angehörige des Militärs genießen weitere, luxuriöse Vorteile. Die Rentenzahlungen machen einen Großteil der Staatsausgaben aus und ohne Reform, so glauben Experten, würde Brasilien in wenigen Jahren zahlungsunfähig. Das Vorhaben gilt als Prüfstein für die Regierung Bolsonaros. Ohne grundlegende Änderungen im Rentensystem dürfte es ihm kaum möglich sein, die Staatsfinanzen zu sanieren und die Wirtschaft anzukurbeln. Jedoch muss die Reform ein zweites Mal im Parlament verhandelt werden, ehe sie an den Senat geht. Auch der muss dann zweimal zustimmen. Auf dem Weg könnte es noch zu grundlegenden Änderungen kommen. So steht der Umstieg vom Umlagesystem auf ein kapitalgedecktes System für neu in den Arbeitsmarkt Eintretende zur Debatte.