US-Präsident Donald Trump hat erklärt, der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro könne auf unbestimmte Zeit in den USA bleiben. „Er kann hier so lange bleiben, wie er will“, sagte Trump am Samstagabend vor Reportern auf einer Halloween-Party in seinem Club Mar-a-Lago in Florida. „Meiner Meinung nach war die Wahl eine Schande.“ Die Äußerungen dürften die Beziehungen zwischen den beiden größten Demokratien Amerikas weiter belasten. Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio am Rande eines G-20-Treffens in Atlanta mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira gesprochen.