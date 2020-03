Brasilien zieht sein diplomatisches Personal aus Venezuela ab. Zudem forderte die Regierung venezolanische Diplomaten auf, Brasilien innerhalb von 60 Tagen zu verlassen. Die Regierung des rechtsgerichteten Jair Bolsonaro erkennt Venezuelas sozialistische Regierung unter Nicolás Maduro nicht an. Vielmehr stützt sie dessen Herausforderer Juan Guaidó. Eine Gesandte des venezolanischen Oppositionsführers soll nun als Botschafterin des Landes in Brasilien anerkannt werden. Am Samstag soll Bolsonaro nach Medienberichten mit US-Präsident Donald Trump zusammenkommen, auch dieser ist ein Gegner Maduros.