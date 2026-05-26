Zum Hauptinhalt springen

Staudammunglück in BrasilienWar der TÜV Süd mitschuldig an der Katastrophe?

Lesezeit: 3 Min.

Brasilianische Zivilkläger beim Prozess vor dem Landgericht München I. Ihre Angehörigen zählen zu den 270 Opfern einer Schlammlawine Anfang 2019.
Brasilianische Zivilkläger beim Prozess vor dem Landgericht München I. Ihre Angehörigen zählen zu den 270 Opfern einer Schlammlawine Anfang 2019. Peter Kneffel/dpa

In München geht nach langer Pause ein Prozess gegen den deutschen Konzern weiter. Hinterbliebene von Opfern eines riesigen Umweltunglücks in Brasilien fordern Schadenersatz. Doch auch die deutsche Justiz steht in der Kritik.

Von Lina Verschwele, München

Es dauert mehr als zehn Minuten, bis die Namen aller Toten verlesen sind. Immer wieder reichen die acht Männer und Frauen vor dem Landgericht München I am Dienstagmorgen die Papiere weiter. Gustavo Barroso schluckt ein paar Mal, während er liest, auch der Name seiner Schwester steht darauf.

Zur SZ-Startseite

ExklusivStaudammunglück in Brasilien
:Sie warten auf Gerechtigkeit. Noch immer

270 Menschen verloren bei einem Staudammunglück in Brasilien ihr Leben. Ob ein deutscher TÜV-Manager eine Mitschuld trägt, sollen Ermittlungen in Deutschland klären. Doch die Taten drohen zu verjähren – die Angehörigen sind fassungslos.

SZ PlusVon Benedikt Peters und Lina Verschwele

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite