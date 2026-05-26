In München geht nach langer Pause ein Prozess gegen den deutschen Konzern weiter. Hinterbliebene von Opfern eines riesigen Umweltunglücks in Brasilien fordern Schadenersatz. Doch auch die deutsche Justiz steht in der Kritik.

Es dauert mehr als zehn Minuten, bis die Namen aller Toten verlesen sind. Immer wieder reichen die acht Männer und Frauen vor dem Landgericht München I am Dienstagmorgen die Papiere weiter. Gustavo Barroso schluckt ein paar Mal, während er liest, auch der Name seiner Schwester steht darauf.