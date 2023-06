Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf bis 2030 keine politischen Ämter mehr ausüben. Das entschied das Bundeswahlgericht am Freitag. Der rechtspopulistische Politiker habe seine präsidiale Macht missbraucht, hieß es in der Urteilsbegründung. So habe er Einfluss auf Medien genommen und in unbegründeter Weise die Zuverlässigkeit des elektronischen Wahlsystems in Frage gestellt. Bolsonaro bestreitet jegliches Fehlverhalten und hat bereits angekündigt, dass er sich an das Oberste Gericht wenden will. Bolsonaro, ehemaliger Hauptmann der Armee, hatte die Wahl im Oktober knapp gegen seinen linken Rivalen Luiz Inacio Lula da Silva verloren. Ihm werden Verschwörungstheorien vorgeworfen, mit denen er eine Bewegung angefeuert hat, die das Wahlergebnis kippen wollte.