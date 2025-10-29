Zum Hauptinhalt springen

BrasilienBürgerkriegsähnliche Zustände in Rio de Janeiro

Lesezeit: 2 Min.

Sicherheitskräfte laufen an einem ausgebrannten Auto in Rio de Janeiro vorbei.
Sicherheitskräfte laufen an einem ausgebrannten Auto in Rio de Janeiro vorbei. (Foto: Silvia Izquierdo/AP)

Bei schweren Kämpfen zwischen Gangs und Sicherheitskräften werden mehr als 60 Menschen getötet. Es sind die blutigsten Auseinandersetzungen mit Bandenmitgliedern in der Geschichte der Stadt.

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

Es waren bürgerkriegsähnliche Zustände, die sich am Dienstag im Norden von Rio de Janeiro abspielten. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen schwarze Rauchsäulen, die aus den Armenvierteln Alemao und Penha aufsteigen. Salven aus Maschinenpistolen sind zu hören, eine Aufnahme zeigt mindestens eine Drohne, die kleine Bomben abwirft. Nach Medienberichten haben Gangs mit mehreren solcher Waffen Militär- und Polizeikräfte angegriffen.

