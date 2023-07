Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Die Nachrichten bezüglich des Klimas waren in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gerade ermutigend: Waldbrände in Nordamerika, so gigantisch, dass der Rauch noch im Hunderte Kilometer entfernten New York die Sonne verdunkelte. In Europa und Asien gibt es Hitzerekorde, die Weltmeere erwärmen sich, die Polkappen schmelzen, die Vereinten Nationen warnen, der Klimawandel sei "außer Kontrolle".