Kaum hatte Präsident Jair Bolsonaro am Mittwoch begonnen, im Fernsehen zu sprechen, fing es an zu scheppern. Brasilianer in fast allen großen Städten des Landes standen auf ihren Balkonen oder vor ihren offenen Fenstern und machten Lärm, mit Kochlöffeln schlugen sie auf Töpfe und Pfannen ein, fast eine Stunde lang. Viele Tausend Menschen machten so ihrem Ärger Luft über eine Regierung, die in ihren Augen angesichts einer globalen Seuche kaum etwas tut.

Brasilien war das erste Land in Südamerika, in dem das Coronavirus auftrat. Heute gibt es hier die meisten Infizierten des Halbkontinents. In den letzten Tagen haben sich die Zahlen fast verdoppelt, von 291 auf 534, dazu kommen Tausende Verdachtsfälle und vermutlich eine riesige Dunkelziffer. Doch während die meisten Nachbarstaaten teils drastische Maßnahmen angeordnet haben, von Schulschließungen bis zur Zwangsquarantäne, hat die Regierung in Brasília bislang alle Warnungen und Hinweise von Wissenschaftlern weitgehend ignoriert.

Um Brasiliens Gesundheitswesen steht es schlecht

Immerhin, am Mittwochnachmittag traten Präsident Bolsonaro und einige Minister vor die Presse, mit Mundschutz und etwas ernsterer Miene. Mehrere hochrangige Politiker sind mittlerweile positiv auf Covid-19 getestet worden, darunter auch enge Mitarbeiter Bolsonaros. Der Staatschef musste sich darum selbst untersuchen lassen, die Tests seien aber negativ ausgefallen, erklärte der Präsident, ohne dabei allerdings die Ergebnisse vorzulegen. Weil er Kontakt mit Infizierten hatte, steht er eigentlich dennoch unter Quarantäne. Letzten Sonntag aber schüttelte Bolsonaro vor dem Regierungspalast die Hände von Hunderten Anhängern. Dieses Wochenende will er seinen Geburtstag feiern, mit einer festinha, einer kleinen Party. Der Virus sei eine "Fantasie", die Aufregung eine "Hysterie", sagte Bolsonaro. Als die brasilianische Fußballliga am vergangenen Wochenende einen Spielstopp bekannt gab, erklärte der Präsident, dies sei ein Fehler. "Die Absagen werden den Virus nicht aufhalten. Die Wirtschaft aber darf nicht stoppen."

Tatsächlich sind die ökonomischen Folgen der Krise derzeit anscheinend die Hauptsorge der Regierung. Schon vor dem Ausbruch der Krankheit schwächelte die Wirtschaft. Ein Wahlversprechen von Bolsonaro lautete, wieder für Wachstum und Jobs zu sorgen. Nun aber ist die Landeswährung abgestürzt, die Wachstumsprognosen wurden nach unten korrigiert, und die Börse musste mehrmals den Handel unterbrechen. Mit direkten Geldzahlungen sollen nun Arme in der Krise unterstützt werden, dazu hat die Regierung im Kongress weitere Geldmittel beantragt.

Gleichzeitig versucht Bolsonaro abzulenken. In Interviews spricht er davon, dass es Leute gebe, die wirtschaftliche Interessen an einem Ausbruch der Pandemie hätten. Und Bolsonaros Sohn Eduardo, selbst ein Abgeordneter, beschuldigte die Chinesen, das Virus verbreitet zu haben. "China ist schuld, und Freiheit ist die Antwort", schrieb er auf Twitter.

Doch selbst Mitglieder aus den eigenen Reihen gehen mittlerweile auf Distanz zur Regierung. Dazu zeigen Studien immer deutlicher, wie dramatisch die Lage in Brasilien bald schon sein könnte. Schon nächste Woche könnte die Zahl der Infizierten auf 5000 steigen, sagen Experten. Und das wäre ein ernstes Problem. Denn immer noch leben in Brasilien Millionen Menschen in Armenvierteln, unter oft prekären hygienischen Umständen. Und um das Gesundheitswesen steht es schlecht: Viele Krankenhäuser sind unterfinanziert, es gibt nicht genug Betten. Nun gibt es sogar Überlegungen, Infizierte auf Kreuzfahrtschiffen unterzubringen.

Einige brasilianische Bundesstaaten haben angesichts der dramatischen Lage begonnen, Schulen zu schließen. In São Paulo, der bisher am stärksten betroffenen Region, werden Einkaufszentren dichtgemacht und der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt. Jair Bolsonaro verschärfte am Donnerstag dann doch noch seinen Kurs: Brasilien habe wegen der Pandemie seine Landgrenzen zu insgesamt acht Nachbarländern geschlossen. Ausländer, die nicht ständig in Brasilien lebten, dürften nicht mehr einreisen, sagte der Präsident.