Brasilien:Explosionen bei Oberstem Gerichtshof – Polizei geht von Anschlag aus

Nach zwei Explosionen im Regierungsviertel der brasilianischen Hauptstadt Brasília gehen die Ermittler von einem Anschlag aus. Der mutmaßliche Angreifer sei dabei selbst ums Leben gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Agência Brasil am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf Polizei und Sicherheitsbehörden. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen nahe dem Obersten Gerichtshof einen Sprengsatz gezündet, den er am Körper getragen habe. Kurz zuvor sei auf einem Parkplatz in der Nähe des Parlamentes Sprengstoff detoniert, der in einem Auto deponiert gewesen sei.